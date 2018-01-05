探求中国经济的“思想红利”

7.1％！

不久前闭幕的中央经济工作会议传递出的这个数据极不寻常。

这是党的十八大以来，中国经济年均增速。在世界主要经济体中，这一增速位居首位，中国经济五年增量超过德国一年国内生产总值规模。

在中国经济进入新常态，由高速增长阶段转向高质量发展阶段的背景下，如此稳健的经济运行实属非凡。五年来，中国经济展现的活力与韧性，强劲、稳定、可持续的发展态势，遍观世界，无可比肩。

经济总量已达全球第二的中国，如何能做到？世界想知道。

现实之果，必有思想之源。当下，在发展成为最大公约数的全世界，以新发展理念为主要内容的习近平新时代中国特色社会主义经济思想，广泛吸引了国际有识者的目光。

党管经济 把握方向——制度优势明晰可鉴

海外观察家看到，习近平新时代中国特色社会主义经济思想强调的“七个坚持”中，“坚持加强党对经济工作的集中统一领导”是第一个。而这正是使中国经济发展答卷不同寻常的重要制度保障。

国际金融危机爆发近十年来，世界经济复苏动能不足，深层次结构问题复杂难解，各国都怀着迫切的增长企盼。在此背景下，中国成为世界经济增长的主要动力源和稳定器，已是全球共识。

美国哈佛大学教授约瑟夫·奈指出，政治凝聚力、组织能力是21世纪衡量国家实力的重要资源。在这方面，中国的国际比较优势显著。

中国优化经济结构作用之快，显著超过其他主要经济体，这主要得益于中国领导人只争朝夕的行动力和中国政策执行者的凝聚力。美国耶鲁大学高级研究员史蒂芬·罗奇如是评说。

作为拥有8900多万党员的世界第一大政党，中国共产党领导中国人民，把握正确方向，凝聚磅礴之力。

土耳其、白俄罗斯、日本等多国学者关注到习近平新时代中国特色社会主义经济思想极强的现实指导意义。“把市场动力与国家对经济的把控有效结合，中国经验提供了诸多参考”“中国经济发展规划有很好的演进成效”“实践性强，时刻关注现实经济问题”……

中国的经济治理模式开阔了全球经济发展改革视野，提供了更多借鉴。

发展为民 共享成果——人民情怀温暖世界

“我们伟大的发展成就由人民创造，应该由人民共享。”在2018年新年贺词中，习近平掷地有声地宣示人民至上的治国理念。

“坚持以人民为中心”，习近平新时代中国特色社会主义经济思想始终把造福人民置于发展的旨归。

当今世界，“不平等”现象严峻，全球最富有的1％人口拥有的财富超过其余99％人口财富的总和，收入分配不平等、发展空间不平衡令人担忧。全球仍有7亿多人生活在极端贫困之中。这一世界最大挑战，正是一些国家经济失速、社会动荡的重要根源。

五年来，当一些发达国家因失业率攀升引发民众不满时，中国累计新增就业6500万人；当许多国家在贫困挑战面前举步维艰时，中国实现了6600多万贫困人口稳定脱贫。

中国的脱贫故事，是人类历史上的杰出成就，印度官方智库国家转型委员会副主席拉吉夫·库马尔由衷赞叹。

肯尼亚内罗毕美国国际关系大学教授马查理亚·穆内内说，中国在消除贫穷、疾病、文盲等问题上所采取的政策措施值得发展中国家学习。

把握规律 策略得宜——驾驭能力世界点赞

面对复杂的国际国内经济环境，习近平新时代中国特色社会主义经济思想指引中国准确判断形势，把握规律，策略得宜，方法得当，措施得力，惠自身、利全球，越来越多国家争相借鉴。

中国经济发展进入“新常态”，这一重大判断符合历史发展逻辑与现实经济规律。把握好市场与政府关系，完善宏观调控，推进供给侧结构性改革；问题导向、稳中求进、底线思维……这些策略和方法是中国特色社会主义政治经济学的体现，助力中国经济发展能够相机抉择，与时俱进，一步一个脚印。

“习近平新时代中国特色社会主义经济思想是深入了解中国发展和国情的洞见，是经过仔细研究和高瞻远瞩制定的国策，指引中国经济建设在正确的时间节点做正确的事。”美国罗格斯大学教授赵耀说。

五年来，中国欢迎世界搭乘自身发展的便车，持续提供增益世界的全球公共产品。“一带一路”、亚投行……这些践行中国新发展理念的重要公共产品从无到有，从小到大。

物质有基础，理论才有说服力。中国的理论创新引领经济不断迈上新台阶，中国的新发展理念吸引了更多国家“向东看”，从中国寻找发展规律。

“中国经济在各个阶段都有相应而且适合的政策保驾护航。”印度发展中国家研究和信息系统机构顾问巴塔查吉坦言，“印度经济发展有很多地方要向中国取经。”

中国凭借出色的经济成就，为发展中国家提供了另一种政策选择，土耳其科什大学政治学和国际关系学者亚吉说。

国际人士关注到，习近平新时代中国特色社会主义经济思想，是中国特色社会主义政治经济学的最新成果，是习近平新时代中国特色社会主义思想的重要组成部分，是对以往中国经济发展规律的高度总结概括和升华，也必将指导未来中国经济发展新航向。

“应该向中国学习产业转型等经验，还要学习中国的发展方式与先进思想。”墨西哥学者罗德里格斯这样思考中国经济榜样背后的思想力量。

展望未来，随着中国经济朝着高质量发展新阶段稳步迈进，中国的“思想红利”将为全球经济注入新的发展动力。

（新华社北京1月4日电 记者刘海燕、康逸、刘丽娜）

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