“进贡”成为惯例？朴槿惠再添“受贡”指控

韩国首尔中央地方检察厅4日就韩国情报机构向前总统朴槿惠“进贡”一案，向朴槿惠追加指控，罪名为受贿、侵吞公款和造成国家资金损失。先前，朴槿惠受到包括受贿在内的18项罪名指控。

首尔中央地方检察院去年11月披露，检方怀疑朴槿惠执政期间每月定期从国家情报院“提款”，总金额近40亿韩元（约合2448万元人民币），因而向法院申请对国家情报院三名前院长南在俊、李丙琪和李炳浩的逮捕令。法院随后批准逮捕南在俊和李丙琪。由于李炳浩积极配合调查，法院没有下达针对他的逮捕令。

上述三人涉嫌2013年至2016年中期挪用国家情报院特殊活动经费，每月向朴槿惠“进贡”。按检方的说法，南在俊担任院长期间，每月向朴槿惠上缴5000万韩元（30万元人民币）。而在李炳浩和李丙琪主管这一机构时期，每月“进贡”金额翻番。三人供述，因无法拒绝青瓦台方面代表朴槿惠“意愿”的要求，他们不得已把“进贡”当成惯例。

韩国媒体报道，这些钱以现金形式，由国家情报院情报人员亲手交给朴槿惠的助手。交接地点包括人少的停车场和青瓦台附近的后巷。

朴槿惠怎么使用这笔资金仍未明确。检方怀疑，朴槿惠可能用这笔资金设立了一个属于她个人的秘密基金。另有媒体报道，朴槿惠可能花了部分钱，另有部分资金转作经费，由支持她的团体开支。

因涉“亲信干政”案，朴槿惠2017年3月遭弹劾，成为韩国历史上首名遭弹劾的总统，失去司法豁免权。2017年3月31日，朴槿惠由法院批捕，关押在首尔看守所。4月17日，检方以涉嫌收受贿赂、滥用职权等18项罪名起诉朴槿惠，拘留期限为6个月。10月13日，法院裁定将朴槿惠的关押时间延长6个月，以继续接受调查。

检方就“受贡”提起指控后，朴槿惠罪名再增。检方曾两度想在看守所内就这一案件讯问朴槿惠，后者均拒绝合作。（陈立希）（新华社专特稿）

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