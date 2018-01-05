韩国总统说韩日“慰安妇”协议违背真实正义原则

新华社首尔１月４日电（记者陆睿 耿学鹏）韩国总统文在寅４日说，韩日政府此前签署的“慰安妇”协议违背真实正义原则，没有听取“慰安妇”幸存者意见而单方面推进的内容和程序是不对的。
据青瓦台消息，文在寅当天在青瓦台邀请“慰安妇”幸存者共进午餐。他就韩日“慰安妇”协议未能听取她们的意见、违背她们的意愿向各位“慰安妇”幸存者表达了歉意。
他说：“作为总统，虽然我不能对（韩日）两国间的正式协议予以否认，但我已经阐明，通过该协议解决不了‘慰安妇’问题。”
在场的“慰安妇”幸存者李玉善（音）说：“我们都已经９０多岁了，自解放以来，一直等待（日本）道歉，等了７３年，至今没有等到道歉。我们只希望获得道歉。”
２０１５年１２月２８日，韩日政府签署《韩日慰安妇协议》，称双方就慰安妇问题达成“最终、不可逆转的一致”。但文在寅任总统后，韩方多次对该协议表达不满，称多数韩国民众从情感上“难以接受这份协议”。
２０１７年１２月，韩国外交部审议《韩日慰安妇协议》工作组说，朴槿惠政府当年与日方签约时，存在未对外公开的内容。
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