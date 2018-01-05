破解“三大赤字”，世界关注中国方案（权威论坛）

2017年11月，中国海军和平方舟医院船口腔科专家在莫桑比克为孩子们提供诊疗服务。新华社发

2017年9月，山东威海至德国汉堡中欧班列顺利开通，助力企业开拓“一带一路”沿线国家市场。新华社发

2017年9月，金砖国家领导人厦门会晤举行，金砖合作由此开启第二个“金色十年”。新华社发

人类社会正处在一个大发展大变革大调整时代，人类已经成为你中有我、我中有你的命运共同体。同时，我们也处在一个挑战频发的世界，地区热点持续动荡，恐怖主义蔓延肆虐，和平赤字、发展赤字、治理赤字是摆在全人类面前的严峻挑战。中国发展已经进入新时代，新时代的中国将继续发挥负责任大国作用，为全球应对“三大赤字”贡献更多中国智慧和中国力量

推动构建人类命运共同体

冯维江

和平是人民的永恒期望。和平犹如空气和阳光，人们受益而不觉，失之则难存。

尽管和平、发展、合作、共赢已经成为时代潮流，国际力量对比朝着有利于维护世界和平方向发展，但世界仍然很不安宁，霸权主义、强权政治和新干涉主义有所上升，战火和战争的危险依然存在，局部动荡频繁发生，恐怖主义蔓延肆虐，这些都严重威胁或冲击人们生产生活环境的和平与安定。

中华民族历来爱好和平。中国人民对战争带来的苦难有着刻骨铭心的记忆，对和平有着孜孜不倦的追求，十分珍惜和平安定的生活，对其他民族类似遭遇感同身受，从而对全球和平赤字的存在及严重后果更加不能容忍，并为解决这个问题积极付出不懈努力。

第一，中国一贯坚持和弘扬和平理念，倡导各国共同走和平发展道路。联合国教科文组织总部大楼前的石碑上刻有“战争起源于人之思想，故务需于人之思想中筑起保卫和平之屏障”的箴言。中国领导人多次引用这句话来强调在人们心中牢固树立爱好和平的思想的重要性。中国在国际上一贯倡导把和平与安全立于发展之上的发展安全论，倡导和平共处五项原则及通过对话协商以和平方式解决分歧和争端，倡导尊重各国人民自主选择发展道路的权利，倡导国家无论大小、强弱、贫富，都应该做和平的维护者和促进者。这些做法为和平之果的结出，厚植了理念的土壤。

第二，中国提出了应对全球和平赤字、通向持久和平世界的方案与蓝图。中国提出了构建人类命运共同体的方案，并且绘就和实施了“一带一路”的和平丝绸之路蓝图。中国提出国家之间要构建对话不对抗、结伴不结盟的伙伴关系。大国要尊重彼此核心利益和重大关切，管控矛盾分歧，努力构建不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢的新型关系。大国对小国要平等相待，不搞唯我独尊、强买强卖的霸道。任何国家都不能随意发动战争，不能破坏国际法治。要全面禁止并最终彻底销毁核武器，实现无核世界。要秉持和平、主权、普惠、共治原则，把深海、极地、外空、互联网等领域打造成各方合作的新疆域，而不是相互博弈的竞技场。要看到人类命运共同体的本质与前景，把本国的安全建立在别国安全与世界和平之上。要践行共同、综合、合作、可持续安全观，营造共建共享的安全格局。

第三，中国采取了弥合全球和平赤字的具体务实行动，积极为世界和平提供公共产品。中国政府设立“和平共处五项原则友谊奖”和“和平共处五项原则卓越奖学金”，以表彰和鼓励更多人士和团体坚持和弘扬和平共处五项原则。中国大力推动上海合作组织、金砖国家合作等机制发挥安全对话合作功能，创建了湄公河流域执法安全合作机制，建立了新亚欧大陆桥安全走廊国际执法合作论坛，探讨建立国际安全合作新架构。中国认为多边主义是维护和平的有效途径，设立了中国—联合国和平与发展基金支持有利于和平发展的项目。中方向非盟提供6000万美元无偿援助，支持非洲常备军和危机应对快速反应部队建设和运作。中国还是联合国安理会常任理事国中派遣维和人员最多的国家，中华儿女为世界维和贡献了汗水乃至宝贵生命。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员）

深入推进一带一路倡议

耿 楠

发展是全人类的共同诉求，也是各国政策一直以来关注的核心议题。

当前，国际金融危机的负面影响还未完全消退。世界各国经济增长动能不足，全球发展不充分的问题日益凸显。一些国家制约经济增长的长期因素和短期因素并存，经济发展的潜力未得到充分释放。与此同时，全球范围内的发展不平衡问题更加突出。这既包括不同国家和地区之间的发展不平衡，也包括一国内部的发展不平衡。根据世界银行数据，2016年全球人均国内生产总值（GDP）为10150.8美元，其中，高收入国家为40677.7美元，低收入国家仅为615.1美元，前者是后者的66倍多。一些国家内部的分化亦是如此。

全球发展赤字反映出深层次的全球性问题。它一方面体现在不公正不合理的国际分工体系，使得广大的发展中国家长期处于全球价值链低端；另一方面也体现在非中性的国际规则体系，约束了发展中国家的发展。现有的国际规则基本是发达国家主导建立的，没有充分考虑到发展中国家的发展阶段和发展需求，并使发展中国家在发展合作中处在不利地位。

此外，逆全球化暗流涌动和保护主义日益盛行使得全球发展环境日益恶化。开放的国际经济环境是各国经济发展的条件。在全球化进程中，特别是经济增长下行时期，全球化利益分配不均的问题凸显出来，资本和劳动的报酬不平衡引发社会分化加剧。

中国的发展实践为全人类的发展提供了宝贵经验，为弥合全球发展赤字做出了突出贡献。党的十八大以来，中国提出并践行创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，不断破解发展难题，取得发展新成就，引领全球发展进程。中国提出的“一带一路”倡议得到全球100多个国家和国际组织积极支持和参与，并取得了丰硕的成果。积极推动“一带一路”建设，是应对全球发展赤字的中国智慧和力量。

中国积极参与全球发展议题，高度重视联合国《2030年可持续发展议程》的落实。中国将可持续发展目标融入《国民经济与社会发展十三五规划纲要》，发布《中国落实2030年可持续发展议程国别方案》，出台《中国落实2030年可持续发展议程创新示范区建设方案》，在经济、社会、环境等领域取得多项早期收获，为其他国家提供了发展经验借鉴。在二十国集团杭州峰会上，中国推动制定了《二十国集团落实2030年可持续发展议程行动计划》，得到国际社会高度评价。

更值得一提的是，中国在自身面临发展困难的情况下，还积极向国际社会提供发展援助。在“一带一路”国际合作高峰论坛上，习近平主席宣布，未来3年中方将向参与“一带一路”建设的发展中国家和国际组织提供600亿元人民币援助，建设更多民生项目；向“一带一路”沿线发展中国家提供20亿元人民币紧急粮食援助，向南南合作援助基金增资10亿美元等。这些务实举措，充分体现中国作为负责任发展中大国的责任担当。

正如党的十九大报告所提出的，中国始终做“全球发展的贡献者”。中国将一如既往与各国一道为消除全球发展赤字，实现共同发展做出努力。中国将继续以自身发展引领全球发展，以共同发展展现大国风范。

（作者为商务部国际贸易经济合作研究院副研究员）

促进重塑全球治理体系

徐秀军

随着世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化的深入发展，世界各国相互联系和依存日益加深，国际力量对比更趋平衡。与此同时，世界经济可持续发展挑战加大，国际贸易与投资增长动能不足，地区热点问题此起彼伏，恐怖主义、网络安全等非传统安全威胁持续蔓延，逆全球化政策的溢出效应不断扩散。全球面临的不稳定性不确定性问题更加突出，国际环境复杂多变，彰显出全球治理的重要性和紧迫性。

当前，全球治理赤字主要体现在三个方面：一是民主赤字。长期以来，发达国家一直处于全球治理的主导地位，掌控全球治理规则的制定权，而广大的发展中国家不得不成为国际规则的接受者，在全球治理领域的话语权和影响力非常有限。二是制度赤字。一方面，国际货币基金组织、世界银行等传统全球治理机制弊端日益暴露，但在既得利益国家和国家集团的阻碍下，难以推行深入的治理结构调整与改革；另一方面，新兴国家创立的新组织和新机制，在现有的全球治理体系中难以发挥更为重要的作用。三是责任赤字。在全球治理领域享受较多权力和利益的发达国家尽力推脱应尽的义务，而一些新兴国家由于无法获得与其自身实力相适应的权力，在承担国际责任上缺乏动力。

中国积极参与全球治理，不断推动国际体系的发展与完善，并以中国行动实践为重塑现有全球治理体系作出了贡献。

首先，中国为全球治理注入浓厚的中国元素。中国积极推动构建人类命运共同体，不断拓展与外部世界的联系，让更多的新兴市场国家和发展中国家融入全球治理体系。在中国共产党与世界政党高层对话会上，来自世界各国近300个政党和政治组织的领导人一致认为，推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系是构建人类命运共同体、建设美好世界的必然要求。中国坚持正确义利观，展现了引领国际合作和全球治理的历史使命感和责任感，对贫穷国家重义轻利、舍利取义，让更多的国家分享中国的发展成就。中国弘扬共商共建共享的基本理念，倡导新型国际关系，推动全球治理体系不断朝着更加公正合理的方向发展。

其次，中国积极推动全球治理新平台的建设。在2016年二十国集团（G20）杭州峰会上，中国首次向世界系统阐述了以平等为基础、以开放为导向、以合作为动力、以共享为目标的全球经济治理基本理念和原则，并用务实行动推动G20从危机应对机制向经济治理的长效合作机制转型。在2017年金砖国家厦门会晤期间，中方举行了新兴市场国家与发展中国家对话会，拓展了“金砖+”对话合作模式，为金砖国家合作注入新的活力。

最后，中国坚定维护发展中国家的利益。中国积极推动南南合作，始终与广大发展中国家站在一起，协调彼此立场，发出共同声音，不断提升全球治理领域的话语权。中国还不断加强以南南合作为基础的国际发展合作框架，提出“一带一路”倡议，倡导成立亚洲基础设施投资银行，积极推动建构具有平等性、包容性、和平性和建设性的全球伙伴关系网络。

党的十九大报告提出，中国将继续发挥负责任大国作用，积极参与全球治理体系改革和建设，不断贡献中国智慧和力量。这是中国应对全球治理赤字的行动指南，更是中国对世界各国人民的庄严承诺。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所副研究员）

制图：沈亦伶

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 23 版）

(责编：袁勃、常红)