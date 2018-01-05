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伊朗多地民众举行游行声援政府反对暴力

2018年01月05日04:37  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社德黑兰1月3日电  据伊朗新闻电视台3日报道，伊朗多个城市的民众当天举行游行活动表达对政府的支持，并反对暴力活动。

　　报道说，在伊朗的阿瓦士、阿巴丹、布什尔、克尔曼沙阿、库姆等城市，大批民众手持标语和国旗走上街头，高呼口号支持政府，反对近期示威游行中的暴力活动。

　　报道说，伊朗其他一些城市4日也将举行支持政府的集会活动，首都德黑兰市民5日将举行支持政府的集会。

　　伊朗多个城市近日爆发游行示威活动，直接原因是物价大幅上涨，示威主要指向民生问题。据伊朗官方媒体报道，示威活动在一些地方引发冲突，造成包括1名警察在内的10人死亡，一些公共设施遭到破坏。


　　《 人民日报 》（ 2018年01月05日 21 版）

(责编：冯粒、常红)
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