印尼成立国家网络安全局打击极端言论

本报雅加达1月4日电 （记者席来旺）1月3日，根据2017年5月19日总统佐科签署的2017年第53号总统令，印尼政府正式成立新的“国家网络安全局”，以应对网络上的宗教极端主义和假新闻。据估计，目前印尼的互联网用户已超过1.5亿，人们对网络的依赖程度越来越高，面临的网络安全方面的任务和挑战也日益复杂和多元化。

佐科当天在总统府宣布，委任国家保密局前局长佐科·塞蒂亚迪领导国家网络安全局。国家网络安全局直接对总统负责，该局属于非内阁政府机构，但该局局长拥有政府部长级别。处理网络安全工作的协调涉及国家网络安全局、印尼国防部、国家情报局、国家反恐局及政法安全事务统筹部所属的国家禁毒局。

佐科当天表示，“这是一个非常重要的政府部门，未来随着网络世界的快速发展，有必要采取相关预防措施。”佐科要求该机构既要履行保护国家机构的网络安全，也要关注私人部门甚至顾及普通百姓。

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 21 版）

(责编：冯粒、常红)