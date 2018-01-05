法国将推出新法案打击传播假新闻

据新华社巴黎1月3日电 （记者韩冰）法国总统马克龙3日在总统府向媒体致新年祝福时说，法国政府今年将向议会提交一项新法案，以打击在选举期间传播假新闻的行为。
马克龙说，新法案将要求所有受赞助播发的新闻报道提高透明度，比如需公布赞助人和相关媒体控制者的身份，并限制此类新闻报道的赞助金额。
马克龙说，根据这一法案，一旦媒体播发的消息经证实是假新闻，那么经司法部门裁决，相关内容、网页链接、用户账户均可被取消或关闭，甚至可查封相关网站。
马克龙说，今年法国将加强相关监管部门的权限，以打击任何受外国影响或控制的电视频道搅乱法国局势的企图。
《 人民日报 》（ 2018年01月05日 21 版）
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