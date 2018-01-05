反恐议题凸显美巴关系裂痕（国际视点）

巴基斯坦为应对新年期间恐怖主义威胁，在敏感地区增强安保力量。图为日前在巴基斯坦拉合尔，两名警察在教堂前执勤。

新华社发

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新年伊始，美国政府就多次抨击巴基斯坦“反恐不力”，并宣布继续暂停对巴2.55亿美元的军事援助。美国的举动引发巴基斯坦强烈不满，巴方立即予以回应，重申为反恐作出了巨大牺牲。围绕反恐问题，美巴两国互相指责，给两国关系增加了巨大的不确定性。分析认为，如果离开巴基斯坦的支持，阿富汗未来的安全形势可能更加恶化，特朗普政府新推出的阿富汗及南亚战略也将难以推行。

美国——

“巴基斯坦可以付出更多来阻止恐怖主义”

1月1日，美国总统特朗普今年首次在“推特”上发文，就猛烈抨击巴基斯坦，称之为“骗子”。自去年上台以来，特朗普曾多次指责巴基斯坦“反恐不力”。去年9月，美国政府更是以“窝藏恐怖分子”为由，宣布暂停了对巴约2.55亿美元的军事援助。

美国常驻联合国代表黑莉1月2日表示，美国仍将暂停对巴基斯坦2.55亿美元的军事援助。美国国务院当天也表示，巴方需在消除境内恐怖组织“庇护所”以及阻止阿富汗境内恐怖分子越境袭击方面作出更多贡献后才能获得拨款。白宫新闻发言人桑德斯表示，“巴基斯坦可以付出更多来阻止恐怖主义”，而美国也“想要他们这么做”。桑德斯还说，美国可能在“未来24到48小时内”公布向巴基斯坦施压的具体措施。

美国长期以来在南亚推行美式反恐，作为美国全球反恐战略的重要组成部分。去年8月，特朗普公布美国对阿富汗问题和南亚地区的新战略，指责巴基斯坦为塔利班等组织提供“庇护”。自2001年阿富汗战争以来，美国政府几经更迭，依然没有解决阿富汗问题。有分析认为，特朗普试图在外交上追求成本和收效最大化，因此选择施压巴基斯坦。

美国国家安全顾问麦克马斯特称，特朗普的言论表明他对于巴基斯坦有选择性地打击恐怖组织的行为感到“非常沮丧”，巴基斯坦在地缘政治上对于整个南亚地区的和平和稳定发挥着至关重要的作用，未来美国在反恐问题上还将进一步向巴基斯坦施加更大压力。

巴基斯坦——

“美国除了谩骂与怀疑，什么也没给我们”

美国政府的此番言行引发了巴方强烈不满。在特朗普抨击巴基斯坦的推文发出后不久，巴基斯坦就召见了美国驻巴大使戴维·黑尔，针对特朗普的表态提出强烈抗议。

巴国防部长胡拉姆·达斯特吉尔汗也通过推特对特朗普的言论予以回击。他表示，巴基斯坦作为美国的反恐盟友在过去16年里向美国开放陆路和空中交通，提供军事基地和情报合作，支持美国摧毁了盘踞在阿富汗的“基地”组织，但“美国除了谩骂与怀疑，什么也没给我们”。

1月3日，巴基斯坦召开内阁会议并发表声明，对美国总统特朗普言论“深感失望”，认为该言论有损巴美关系长期发展。声明重申，该国为反恐斗争遭受了严重的人员损失，国家经济也遭受严重破坏，巴基斯坦遏制恐怖主义威胁所取得的成果已为全世界所认可。

针对特朗普质疑巴基斯坦在反恐战争中“无所作为”，巴外长阿西夫反驳说，美国从位于巴基斯坦境内基地向阿富汗发动了5.78万次攻击，在阿美军的武器补给也是经由巴基斯坦国土进行供应，大量巴方平民和士兵为美国发动的阿富汗战争做出了巨大的牺牲。

巴基斯坦2016年至2017年经济调查数据显示，自美国2001年10月入侵阿富汗以来，给巴基斯坦带来的直接或间接经济损失已达1231.3亿美元，比美国“慷慨的援助”高出897.3亿美元。而美国提供给巴基斯坦的军事援助大部分还被用于支持美国执行在阿富汗任务，扣除这些费用，巴基斯坦从美方获得的实际援助数目要少得多。

舆论——

尊重彼此利益，是实现关系正常化的唯一出路

巴媒体分析认为，自特朗普去年8月指责巴基斯坦“向恐怖组织提供避风港”以来，两国的最新交锋只是巴美关系陷入低潮的最新写照。

美国《华盛顿邮报》评论分析称，特朗普随意地对其他国家进行网络批评已经司空见惯，但美国需要的是与巴基斯坦就相关问题进行实质性的谈判，而不是“大打口水仗”。

《巴基斯坦观察家报》则表示，特朗普的表态增加了推动阿富汗和平进程和维护地区稳定的不确定性。美方指责巴基斯坦，不过是转移美国在阿富汗战争失败的矛盾。巴方领导人应重新评估本国面临的形势，制定更有力的外交和安全政策保障国家利益。

巴基斯坦国际问题专家塔拉特·马苏德认为，巴美关系起伏不定，尤其是特朗普就任总统后，对巴施加的压力与日俱增。然而，只有真正认识到巴美关系的广泛性和复杂性，尊重彼此的国家利益，才是实现双方关系正常化的唯一出路。

美国《外交政策》杂志的评论认为，离开了巴基斯坦，美国的反恐政策和在阿富汗的军事行动将受到极大的制约，完全中断美国对巴基斯坦的援助，将使地区局势向着最糟糕的结果发展。

《赫芬顿邮报》也指出，如果离开巴基斯坦的支持，阿富汗未来的安全形势可能更加恶化，特朗普政府新推出的阿富汗及南亚战略也将难以推行。所以，特朗普的这些言论，不过就是一种施压策略，美巴关系不会出现根本性转折。不过，美国政府的粗暴方式会增加巴基斯坦对美国的不满和不信任，给未来美巴之间的反恐合作投下巨大的阴影。

（本报华盛顿、伊斯兰堡1月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 21 版）

(责编：冯粒、常红)