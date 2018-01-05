旱情持续，南非开普敦全城限水

南非海滨城市开普敦的旱情已经持续了数月。自1月1日起，开普敦将水荒警戒提升至6级，也就是“严重缺水”。每户家庭的每月用水量限制在10.5吨，人均每天不到87升水，违者将处以罚款或为其安装水流控制器。而目前，仅有1/3的市民用水量在限定量以内。

南非媒体称，开普敦可能是全球大城市中最早出现全面干旱的地方，其市内某些街区的供水已经出现紧张状况。为此，开普敦市政府限令要求，农业、商业用水均需较2015年水平削减一半左右，市民不得用饮用水浇花园、给游泳池放水，也不能使用城市供水系统洗车、洗船。为做好防范，市政府已经在200多个水供应点布置了军队和警察。同时，开普敦还计划兴建多个小型的海水淡化厂。

开普敦市政府网站公布的周边水坝水位已经下降至32%，较2015年、2016年的57%、48%出现了较大幅度下降。“由于大坝内10%的水难以利用，实际水位还要再降低。”而保证该城正常供水，水坝水位需在50%以上。如果水位降到13%之下，将无法满足城市供水。

记者不久前在开普敦的宾馆房间看到，宾馆提示顾客节约用水，共同应对城市水荒。宾馆负责人向记者介绍说，开普敦是一座美丽的旅游城市，但是连续两年冬季都严重干旱，进入夏季后依旧少雨，所以导致了供水紧张。“现在每一名市民都有了节约用水的意识。”她说。

另一家宾馆负责人哈瑞斯表示：“我们建议顾客淋浴的时候只用一两分钟，只在需要的时候才打开水龙头，重复使用浴巾，减少洗衣服的次数。希望顾客把洗澡水收集到桶里用于浇花园。”不过，现在开普敦旅游进入旺季，大量游客涌入会进一步给城市供水造成压力。

开普敦位于非洲大陆南端，为地中海气候。南非的干旱程度在全球排第三十位，水资源匮乏一直是南非的一大挑战。近年来，南非受厄尔尼诺现象影响，降雨量偏低，出现连续干旱。去年，南非内陆降雨增加，但是西开普省地区干旱依旧。

南非水资源研究委员会首席执行官达西根·奈杜表示，干旱是南非的一个现实问题，在降雨无法增多的情况下，居民、企业必须改变用水习惯。以开普敦为例，采取分段水费标准，对于超标用户将处以罚款，这有助于民众养成节约用水的习惯。

南非金山大学研究员戴维·奥利维耶认为，开普敦有能力应对供水危机。他说，开普敦市民每人每天用水量已经低于100升，是全球节水效率最高的地区之一。如果兴建大规模的海水淡化厂，将能够满足开普敦市民的全部用水需求，但需要巨额的投资。目前开普敦兴建的一些海水淡化设施足够帮助度过当前的危机。“开普敦市民需要向世界做出节水表率。”

（本报约翰内斯堡1月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

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