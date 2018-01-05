货币政策分化态势不会“速消”（经济透视）

伴随全球经济的复苏步伐，市场普遍预期全球货币政策正常化将会到来。然而，回顾2017年以来的货币政策走势不难发现，主要经济体对货币政策调整的态度有异，货币政策分化的态势不会快速消失。

美联储方面，2015年12月以来数次加息，已将联邦基金目标利率提至1.25%—1.5%，市场预计美联储在2018年还将有3次加息的可能。欧央行对宽松政策的退出则相当谨慎。在保持零利率政策不变同时，欧央行将其资产购买计划调低至300亿欧元，并延长该计划至2018年9月。这一举措是在欧元区基本上摆脱了通缩阴影、通胀出现缓慢回升的背景下做出的，反映了欧央行在增长与通胀稳定目标之间的慎重抉择。日本央行持相似的姿态，在保持基本贴现率负0.1%的水平和每年80万亿日元资产购买的同时，对长期收益率实施了目标管理，防止长期利率上升过快对经济造成损害。

全球货币政策转向的节奏取决于多种因素。央行如何置换手中到期的国债，全球债务问题以及地缘政治风险都是重要的影响因素。不过，最为主要的，是各国央行在政策调整的时机选择上面临的两难选择：如果过早收紧和幅度过大，会抑制产出和阻碍实现通胀目标；如果过晚收紧和幅度不足，则不利于对资产价格的抑制。除了经济增长、通胀和就业指标作为指引，本轮货币政策正常化与央行缩表进程相互交织，使得政策调整的最佳时机选择越加困难。随着经济指标进一步改善，预计未来主要国家的利率收紧和央行缩表将同时进行。而遵循渐进和透明的原则对稳定市场预期尤其重要。

发达国家货币政策调整对新兴和发展中经济体的溢出效应不容忽视。从基本面看，新兴和发展中经济体的增长速度有所恢复，但恢复步伐不如发达经济体快，且在不同区域呈现多速复苏态势。目前，尽管外部融资总体有所恢复，但地区之间分布不均，其中亚太地区新兴经济体融资相对活跃。在资本流动方面，2018年伴随美国加息提速、美元走强，或将在新兴和发展中经济体形成新一轮的资本流出以及货币贬值，这对货币当局是否跟进加息形成压力。

此外，美元是新兴和发展中经济体外币融资的主要币种，美元汇率变动以及美元计价资本的跨境流动，将对上述国家的金融稳定造成冲击。更重要的是，国内金融脆弱性会强化外部金融冲击的力度。快速增长的国内债务以及与其关联的银行体系健康状况，是多数新兴和发展中经济体金融脆弱性的重要表现。

如何化解风险？总体上说，普遍复苏为新兴市场经济体抵御外部金融风险提供了基本面的支撑，但需根据就业和通胀等主要目标调整货币政策，对外部金融冲击特别是跨境资本流动的管理，需要以宏观审慎的监管措施加以配合，同时，抑制国内债务水平，提高金融体系的韧性，将有助于化解外部金融风险。

（作者为中国社会科学院世界经济与政治研究所研究员）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

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