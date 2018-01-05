重返月球，美国还要走多远

第一位不系带走出航天飞机、进入宇宙空间的宇航员布鲁斯·麦坎德利斯2017年12月21日在位于美国加利福尼亚州的家中去世，享年80岁。图为1984年2月7日，布鲁斯·麦坎德利斯进行不系带太空行走的资料照片。新华社发

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美国航空航天局近日通过视频公布2018年任务清单，第一件大事是2018年5月发射洞察号无人着陆探测器，“探测触角”将深入火星内部；第二件大事是通过美国的商业公司将宇航员从美国本土送上太空。

任务清单与美国总统特朗普前不久签署的“太空政策一号指令”遥相呼应。这一指令宣布美国宇航员将重返月球并最终前往火星。特朗普表示，这将是1972年以来美国宇航员重返月球的重要一步，将进行长期探索和利用。

特朗普并非首位热衷重返月球的总统

特朗普并非第一位热衷重返月球的美国总统，同样来自于共和党的布什和小布什都曾发出类似豪言。1989年布什在纪念人类登月20周年之际宣布了自己的太空计划——建设自由号空间站、月球永久性基地以及进行载人火星探测。由于耗资庞大，后来只有自由号空间站发展成为目前运转的国际空间站，其他目标均未实现。小布什入主白宫后同样推出过星座计划，计划投入1000亿美元在2030年前登月。航空航天局当时启动了星座计划，包括研制猎户座号载人飞船、牵牛星号月球着陆器、可重复使用的战神Ⅰ号客运火箭和战神Ⅴ号货运火箭等。可是到了民主党执政的奥巴马时代，计划变了。由于严重超支，奥巴马砍掉了星座计划，航空航天局的任务重心集中于载人小天体探测，提出2025年实现载人小行星探测，到21世纪30年代中期实现载人登火星。

美国探索太空的努力曾经取得相当大的成功，登月计划也是世界一流，1969年到1972年，美国共有12名航天员登月成功。上世纪八九十年代，美国对太空进行一系列新的探测和研究计划，探测器飞往外层空间，航天飞机往来于地球和太空。然而，1986年和2003年的两次重大事故，让美国不仅损失了挑战者号和哥伦比亚号这两架航天飞机，造成14名航天员不幸丧生，严重打击了美国航空航天局的信心，更是带来巨大的财政压力。2011年以来，由于财政预算大减，美国的太空计划基本上处于“维持状态”。曾经雄心勃勃的国际空间站也停滞不前。按照原计划，国际空间站到2005年应达到7名美国宇航员的配置，但现在却只有最基本的两名，很多研究项目一拖再拖。美国航天员前往国际空间站要乘俄罗斯的宇宙飞船，每个座位要付7500多万美元。这对曾经辉煌的美国航空航天局来说，无疑是有苦难言的局面。

美国舆论对重返月球计划评价不一

特朗普的计划得到美国航空航天局的积极回应。该局代理局长罗伯特·莱特福特表示，特朗普的指令战略性地将航空航天局的工作同重返月球、登陆火星以及探索更远的太阳系联系到了一起。“我们将全力以赴同政府、私营企业和其他国家的伙伴合作，完成人类成就新的里程碑。”航空航天制造商洛克希德·马丁公司更是欢呼：以当今技术重返月球将进一步扩展人类对月球来历和资源的认识，这将建立一个雄厚的基地，不只加快美国探索火星及更远星球的步伐，而且会催生火热的太空经济，从而创造就业和推动全世界的创新发明。

然而泼冷水的也大有人在。美国不少媒体直截了当地说：特朗普重返月球计划，看起来很美，但最丑的地方也许只有两个字——“缺钱”。美国航空航天局每年在人类探索项目上耗资40亿美元。一旦启动登月计划，需要研发一系列新的硬件，如月球着陆器等。据估算，实现登月计划至少要耗资1000亿美元。登陆火星，那就更是天文数字了。对于私营企业来说，重返月球计划本应是个极好的“利多”机会，特斯拉汽车和太空探索技术公司的老板埃隆·马斯克却十分冷静。他说，特朗普的指令对美国航空航天局目前所做的一切几乎没什么影响。现有的计划还是原封不动，探索火星计划得不到财政支撑。

美国航空航天局2015年曾公布过一份名为《美国航天局的火星之旅：开拓太空探索下一步》的报告，将人类登陆火星计划分为“三步走”。第一步为“地球依赖”。集中精力打造国际空间站，进行人类健康和行为研究、高速通信技术测试、先进防火安全设备测试、下一代太空服技术测试、3D打印技术测试以及可长期使用的生命保障系统研究等。第二步为“试验场”。计划在2018年启动，包括太空发射系统、猎户座飞船项目和小行星重定向任务等。第三步为“地球独立”。实施火星邻近区域包括火星卫星的人类任务，并最终登陆火星。

各国机构展开航天市场竞争

近年来，由于美国航空航天局不断加强同太空探索技术公司、蓝色起源等几家民用商业航天企业合作，美国在这一领域的实力大幅回升。2017年12月15日，太空探索技术公司成功发射猎鹰9火箭将龙飞船送入太空，给国际空间站运送补给。飞船携带2.2吨物资，其中包括研究微重力环境下肌肉萎缩、植物生长以及研究空间站内微生物情况的实验器材。太空探索技术公司是历史上第一个执行由政府支持的商业发射任务的私有公司，如今更成为第一家将“二手火箭”和“二手飞船”送入太空的私营企业，从而开创了人类更划算、更高效地进行探索太空的先河。2017年12月17日，美国、日本和俄罗斯3名宇航员搭载联盟号航天飞船顺利升空前往国际空间站。按计划，3名宇航员将在国际空间站驻扎半年，完成多项实验任务。

随着人类探索太空的计划和技术不断进步，包括私营企业在内的各国机构也展开了航天市场的竞争。据美国航天基金会统计，全球商业航天产业市场到2020年总额将达到4850亿美元。过去很长一段时间，全球商业卫星发射市场基本上由俄罗斯和法国所垄断。近几年，中国在载人航天、嫦娥探月工程、北斗卫星导航系统等领域取得了重大成就，中国进入空间能力进一步提升，探索浩瀚宇宙的脚步越来越快。

（本报洛杉矶1月4日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 22 版）

(责编：冯粒、常红)