1月3日，中国首支维和直升机分队以饱满的精神投入到新年度首次飞行任务之中，以昂扬的斗志和精湛的飞行技艺向国际维和事业献礼。

当天，中国首支维和直升机分队的官兵们在苏丹达尔富尔法希尔通过网络收看了中央军委2018年开训动员大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发布训令。官兵们豪情满怀、激情澎湃。

上午10时，编号为UNO796的任务直升机机长、一级飞行员柴华检查完飞机的各种参数后，沉稳地向塔台请示起飞。15时许，经过近500公里的飞行后，直升机安全返场，精准停靠在指定位置，为新年度首次任务飞行画上了圆满句号。

图为中国首支维和直升机分队任务机组起飞前做准备。

新华社发

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 03 版）

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