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1月3日，中国首支维和直升机分队以饱满的精神投入到新年度首次飞行任务之中，以昂扬的斗志和精湛的飞行技艺向国际维和事业献礼。
当天，中国首支维和直升机分队的官兵们在苏丹达尔富尔法希尔通过网络收看了中央军委2018年开训动员大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发布训令。官兵们豪情满怀、激情澎湃。
上午10时，编号为UNO796的任务直升机机长、一级飞行员柴华检查完飞机的各种参数后，沉稳地向塔台请示起飞。15时许，经过近500公里的飞行后，直升机安全返场，精准停靠在指定位置，为新年度首次任务飞行画上了圆满句号。
图为中国首支维和直升机分队任务机组起飞前做准备。
新华社发
《 人民日报 》（ 2018年01月05日 03 版）
第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】