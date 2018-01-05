中刚非洲银行带来模式革新

中刚非洲银行办公大楼已经成为布拉柴维尔市中心的地标建筑，体现了刚果（布）加快金融业发展的决心，也成为中刚友谊的又一里程碑。图为即将正式启用的中刚非洲银行大厦。本报记者 李志伟摄

非洲刚果河畔的布拉柴维尔，中刚非洲银行办公大楼是当地首屈一指的标志性建筑。今年1月，这座大楼将正式启用，象征着中国和刚果（布）金融合作正在蓬勃发展，也预示着中非金融合作的广阔前景。

两年多前，在刚果（布），银行约有10家，除了两家本土的小银行之外，其余都是外资银行，且外资银行一直垄断着市场。拥有一家属于刚果（布）的商业银行是刚果人长期以来的愿望。2013年，习近平主席访问刚果（布）期间，刚果（布）总统萨苏提议中刚合作建设一家银行。在两国元首共同推动下，2015年7月，中国农业银行与刚果（布）方筹建的中刚非洲银行正式对外营业。

与中国合资建立的这家银行为什么是一家属于刚果（布）人的商业银行？与西方外资银行相比，中国银行运营模式的引入，为刚果（布）金融业发展带来了怎样的变化？为什么说中刚非洲银行是走“群众路线”的银行？

刚果（布）人终于有了自己的商业银行

在首都布拉柴维尔的金融街，中刚非洲银行的自助网点前，几名银行当地员工正热情地向过往市民介绍银行卡业务。经营工程公司的商人恩丁加掏出身份证，很快便填完了申请银行卡的表格。“这是我们刚果人的骄傲，我们有了自己的商业银行。”恩丁加向本报记者表示，中刚非洲银行是刚果（布）的银行，也是中国与刚果（布）合作的又一成果，因此非常令人信赖。

刚果（布）一直想成立一家自己的银行，在找寻了多个合作伙伴后，最终选择了中国。按照刚果（布）经济、工业和国库国务部长吉尔贝·翁东戈的话说，“这是刚中数十年传统友谊自然而然的事情。”

中刚非洲银行成立两年多来，发展迅速，为当地工业化和现代化提供金融支持和服务，让更多刚果人民有了银行账户，享受到金融普惠的便利。

刚果（布）总统萨苏将金融作为国家发展计划的重要部分。之前，刚果（布）的银行系统仅能满足每年国内投资需求的1/5，因此，刚果（布）希望能够发展本国金融业，争取更多的金融自主权。不过根据负责监督中部非洲银行机构的中部非洲银行委员会的规定，包括刚果（布）在内的6个中部非洲成员国不能独立设立本土银行，必须与有经验的国际银行共同设立管理体系。在这一背景下，中国农业银行与刚方各出资50%，注册资本1亿美元，成为当地注册资本第一大的商业银行，银行董事长由刚果（布）人担任。这一合资形式，既保证了刚果（布）金融发展的独立性，又将中国先进的技术、管理、经验引进来。

“我和中国公司有业务往来，以后去中国出差，就不必因为换汇而烦恼，可以直接在中国使用银行卡。这大大方便了我们这样的商人。”恩丁加说。

“中部非洲是中国银行业的一个蓝海。”中刚非洲银行总经理张建羽向本报记者表示，作为中非合资银行，能够充分利用双方优势。刚果（布）需要中国农业银行的资金、技术上的支持，农行在产品、管理、系统、创新、开发落后地区服务方面也都有优势。刚方在本地拥有丰富的经验和资源，熟悉当地市场和文化，有利于风险管理。合资兴建银行能将中非金融互补优势发挥出来。中刚非洲银行当地员工比例占到80%以上，未来这一比例会进一步提升。

带来与西方不同的银行服务理念

在非洲，银行服务渗透率很低，大多数民众没有使用过银行业务。长期以来，在刚果（布），在西方外资银行的主导下，银行的运营理念同样是只为少数人提供服务。

事实上，当地的外资银行都本着“二八定律”，经营思路就是为了利润，只专注服务有钱的客户，并设置很高的门槛，将绝大多数普通民众拒之门外。

同时，当地外资银行缺乏自主开发的能力，需要支付高昂费用给西方技术公司开发系统和产品，因此包括自动取款机在内的各类产品与服务种类匮乏。据了解，此前布拉柴维尔仅有31台自动取款机，而且不支持银联卡，只能使用维萨卡，且手续费高昂，因此服务很难向普通百姓渗透。

“过去，银行卡对当地民众来说是很高端的，拥有银行卡需要付出很高成本，许多人望而却步。”张建羽介绍说，刚果（布）只有10%的人口拥有银行账户，有银行卡的人就更少了。

正是基于上述的情形，中刚非洲银行在普惠金融上下功夫。除了发行银联卡、维萨卡，还大力推广电子银行网络，发行私标卡，并将在布拉柴维尔、黑角安置200台自动取款机以及存款机。该行的私标卡不收取年费，存取款也没有手续费，因此当地民众办卡非常踊跃。

张建羽介绍说，中刚非洲银行将“为人民服务”的理念带到非洲，走金融服务“群众路线”，让更多非洲老百姓享受金融服务。一方面引入农行的产品、系统，发挥成本与技术优势；另一方面，将中国银行业趋势性的产品带入非洲，例如网络金融等，增强竞争力。这也是中非金融合作的优势所在。

“一方面能够提高银行金融渗透率，让更多人拥有银行账户、享受银行服务，激发他们的金融需求。另一方面，银行账户的普及能够提高当地民众的金融意识和对金融的理解。这些都有助于提高当地金融普惠水平。”张建羽说。

中刚非洲银行当地员工毛兰告诉记者，能在中非合资银行工作，感到非常骄傲。“刚果（布）的银行业因为这家银行而迈上了新的台阶。中国银行业先进的管理经验也让我受益良多。”

据了解，中刚非洲银行的快速发展，引起了中部非洲其他国家的关注。多个国家都期待引入这一中非金融合作的模式。

扎根当地，着眼在非洲的长远发展

中刚非洲银行首席行政基建官贾兴安表示，“中刚非洲银行立足当地市场，未来将面向中部非洲乃至整个非洲市场。银行办公大楼的建设能够为未来中刚非洲银行发展打下坚实基础。”

在恩丁加看来，“这座大楼让我们看到中刚非洲银行扎根非洲、着眼长远发展的意愿，让我们更觉得这是自己的银行”。

据贾兴安介绍，中刚非洲银行有助于提升刚果（布）总体金融发展水平，协助其建立现代金融体系。该银行将为刚果（布）企业、民众以及在刚中资企业提供融资、金融市场等产品与服务。未来，中刚非洲银行还将不断完善产品、服务和风控体制机制，成为中部非洲重要的现代化商业银行。

张建羽表示，中刚非洲银行致力于拓展人民币贸易结算和汇兑业务，努力实现人民币在中部非洲地区的应用及推广。同时，该行还围绕服务刚果（布）重大项目、积极对接中国“一带一路”倡议、国际产能合作战略，提供贷款、保函、贸易结算、贸易融资、跨境人民币业务等多样化的金融服务。

记者从中刚非洲银行了解到，该行市场份额大幅上升，经过两年多时间，去年8月底存款市场份额超过8%，接近市场平均份额。同时，该行已经成为当地对政府融资的第二大银行。

（本报布拉柴维尔电）

《 人民日报 》（ 2018年01月05日 03 版）

(责编：袁勃、常红)