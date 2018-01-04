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美国网红拍摄日本“自杀森林”内遗体遭批评

2018年01月04日21:31  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据BBC报道，美国网络红人保罗（Logan Paul）早前发布了一条在日本“自杀森林”拍摄的片段，期间拍到一名自杀者的遗体后，仍然有说有笑，引来批评。这位网络红人其后道歉，说他不期望会被原谅。

视频显示，保罗和朋友在自杀频发的青木原森林中发现了那具遗体。这个15分钟的视频，是他在日本发帖的一部分，当时他和朋友一起在当地旅行。视频发布后，引发了一连串的批评，有些评论称片段“不敬”和“恶心”。保罗后来道歉，说自己为求吸引注意，“失去分寸”。该视频在周日（12月31日）上传，在YouTube上被删除之前已有数百万人次观看。保罗在视频中表示，他们将访问森林，专注于“闹鬼”的一面。走了一小段路进入森林后，小组遇到了一个尸体。

该组拍摄接近遗体，拍摄了几个特写镜头，只有脸部模糊了。他对于发现遗体显然感到震惊，但仍在说笑。此时，视频的声带录得保罗的一名朋友说，他看见到了遗体感到“不舒服”。保罗然后问他：“什么，你永远不会站在一个死人旁边？”他然后笑了起来。

保罗在推特发布的道歉视频中说，他犯了一个“严重”的失误，他“不期望被原谅”。他说：“我本来不应该发布视频，我应该把摄影机放下来，停止记录我们正在经历的事情，有很多事情我应该做的不同，但我没有。”“我为自己感到羞耻，”他补充说。 “我对自己感到失望。”

（老任）

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
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