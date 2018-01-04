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驻南非使领馆在国航航班上推广 “平安南非”微信公众号

2018年01月04日21:22  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡1月4日电 为庆祝中国与南非建交20周年，同时配合助力打造“平安南非”倡议，中国驻南非使领馆自2018年1月1日起在北京往返约翰内斯堡的国航航班上投放“平安南非”宣传页，为往来南非的中国公民提供第一手资料，帮助他们了解南非，平安出行。

在宣传页的正面印有南非标志性港口城市开普敦及桌山等著名景点，同时还有“平安南非”微信公众号二维码，侨胞使用微信扫描关注即可了解南非的最新安全资讯。背面则印有中南建交20周年标识、南非交通地图、报警和急救电话、中国驻南非使领馆领事保护电话、外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话等。

宣传页的一期投放将持续两个月。宣传页由驻南非使领馆设计、人民网印制、国航分发。

 

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)
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