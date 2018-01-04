中国驻南非大使林松添在南主流媒体发表署名文章庆祝中南建交20周年

人民网约翰内斯堡1月4日电 1月2日，南非主流媒体独立传媒旗下《星报》、《比陀新闻报》、《开普时报》等各大报纸纷纷发表中国驻南非大使林松添的署名文章《携手友谊路，开启新航程》，庆祝中国同南非正式建立外交关系20周年。

林大使在文章中回顾了中南建交20年来两国在政治、经贸、人文、国际和地区事务等各领域合作取得的重要成果，并表示，中南关系正处于历史最好时期，拥有政治互信、经贸互利和人民友好三大优势，已成为中非合作与南南合作的典范。

林大使说，20年来，中南关系实现跨越式发展，彼此都视对方为各自对外政策的战略支点和优先方向。中国已连续8年成为南非最大的贸易伙伴，也是南非最大的投资来源国。南非是中国在非洲最大的贸易伙伴和最重要的投资目的国。中南“互办国家年”、中国-南非高级别人文交流机制首次会议成功举行，开创了中南乃至中非交往先河。中南在国际和地区事务中团结协作，维护了两国和广大发展中国家共同利益。

林大使表示，2018年是中国全面贯彻党的十九大精神开局之年，适逢中南建交20周年，中南友好互利合作将迎来新的历史机遇。中国愿同南非共同筹办好中非合作论坛峰会和金砖国家领导人第十次会晤，全面对接“一带一路”建设，加强治国理政经验交流，支持南非在非洲事务中发挥“领头羊”作用，使中南关系成为引领中非关系的“火车头”。继续加强国际协作，共同致力于推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系和人类命运共同体，建设更加美好世界。坚信在双方共同努力下，中南关系将继往开来，续写新篇章，开启新航程，再创新辉煌！

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