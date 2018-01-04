中印经贸合作将为两国带来切实的福祉

人民网新德里1月4日电 （记者 苑基荣）中国驻印度大使馆经商处参赞李柏军1月4日在接受人民网专访时表示，过去一年来，中印关系一波三折，但十九大为推进中印经贸关系明确了道路。接下来使馆将以十九大精神为指引，着力打造“关系紧密，结构平衡，互利共赢”的新时期中印经贸合作新局面。

一、构建核心关系—平等互惠的经贸伙伴

十九大报告指出，“要以推动建设相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系、构建人类命运共同体为使命”。这是中国走和平发展道路、积极参与全球治理的“中国方案”。中印是好邻居、好朋友，也是经贸好伙伴。2014年，习近平主席访印以来，中印两国领导人已在各类场合下会晤10余次，达成了多项重要共识，为中印经贸合作指明了方向。特别是在9月结束的金砖国家厦门会晤上，习近平主席强调中印要“龙象共舞”，不要“龙象恶斗”，莫迪总理深表赞同，提出双边关系能够实现“1+1=11”的效果。为此，我们将进一步拓展两国务实合作，发挥两国政府间及企业间各领域合作机制，共同提高各自经济实力和国际竞争力。通过推进经贸联合工作组、战略经济对话，以及财经对话等两国重要经贸机制发挥作用，进一步加大两国战略对接，促进贸易投资便利化，优化双边贸易结构，积极开展大项目合作，夯实中印经济发展大格局，与此同时，加强在世贸组织（WTO）、区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）等多边经济舞台的沟通协调，共同推动全球化进程，维护发展中国家权益，构建更加紧密，更加平等，互利互惠的经贸关系。

二、解决核心关切—更加平衡的贸易结构

十九大报告提出“谋求开放创新、包容互惠的发展前景”，更强调 “中国开放的大门永远不会关上，只会越开越大”。长期以来，中印贸易的不平衡问题，一直是困扰中印经贸发展的痼疾之一。我们欣喜的看到，在双方政府的共同努力下，2017年，中印贸易总额有望突破800亿美元，为近5年来新高，同时中国来自印度的进口增幅超过20%，对印度的出口则维持不变。中国还将在2018年举办第一届国际进口博览会，这将是世界上第一个以进口为主题的大型博览会，成为国际贸易发展史上一大创举，非常欢迎来自印度的特色产品出现在这个国际性的展台上，与全球的商品同台亮相，各放异彩，拓宽进入中国市场的通道，进入寻常百姓家。与此同时，我们还将进一步研究扩大边境贸易、提高农产品输华、推广订单产业等，推动尽早达成区域自贸协定，提高中印贸易规模和贸易水平，并进一步加大进口力度，以更加积极的姿态扩大市场开放，形成更加平衡的外贸结构。

三、推进核心领域—互利共赢的投资体系

十九大报告指出要“坚持引进来和走出去并重，遵循共商共建共享原则，加强创新能力开放合作，形成陆海内外联动、东西双向互济的开放格局”。中国一直秉承“互利共赢”的态度开展境外投资，数据显示，2012-2016年，中国企业累计在境外缴纳税收1372亿美元，提供就业岗位年均超过100万个，为东道国经济社会发展和世界经济增长发挥了积极作用。近年来，中印政府间签署了“产能合作”、“产业园区”等多个经贸合作文件，为投资合作搭建了良好的平台，一批中国知名企业如阿里巴巴、复星医药、上海汽车、华夏幸福等纷纷到印度投资兴业，不仅为“印度制造”、“创业印度”等战略实施提供资金和技术支持，有力的缓解中印之间的贸易逆差，还为当地社会发展提供就业、税收等保障，得到了当地政府的高度认可。11月16日，我出席海尔印度产业园区投产仪式期间，与马哈拉施特拉邦首席部长法德纳维斯进行了深入交流，他高度认可海尔集团在马邦的发展，称之为外国企业参与“印度制造”的典范。近期，根据世界银行的《营商环境报告》，印度从130名提升至100名，成为进步最大的国家，这将进一步鼓舞中国企业赴印投资的热情。为此，我们要研究进一步优化外部投资环境，推动修订“双边投资保护协定”、“避免双重征税协定”等政府间协议，营造良好的外部投资环境，同时规范中资企业在印经贸合作，落实市场主体责任和社会责任，按章纳税，解决就业等社会问题，还要积极推动印度有比较优势的产业如医药、IT等赴中国开展投资合作，形成“环境友好，产业互补、互利共赢”的双向投资体系。

“沉舟侧畔千帆过，病树前头万木春”。驻印度大使罗照辉阁下多次强调，中印关系不能徘徊、不能止步、更不能倒退，双方应相向而行，落实好两国领导人厦门会晤共识，通过聚焦合作缩小分歧，通过解决分歧推动双边关系更加健康发展。我相信，在十九大精神的指引下，在两国领导人的关心和推动下，中印经贸合作将为两国政府、商界、企业和民众带来切切实实的福祉，发挥双边关系压舱石和推进器的作用，使得“中印用一个声音说话，世界都会聆听”这一天早日到来。

(责编：赵睿青(实习生)、王欲然)