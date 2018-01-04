中国驻俄使馆证实：在俄新西伯利亚州一鞋厂发生火灾中有中国公民遇难

人民网莫斯科1月4日电（记者 屈海齐）据中国驻俄大使馆消息，俄罗斯新西伯利亚州4日一鞋厂发生火灾，造成中国公民遇难。中国驻叶卡捷琳堡总领馆已派领事官员赴火灾现场了解具体情况。
中国驻俄大使馆对在火灾中遇难的中国公民表示深切哀悼，向遇难者家属致以诚挚慰问。大使馆得知火灾消息后，第一时间与俄外交部、紧急情况部等有关中央部门取得了联系，要求其立即指示和敦促新西伯利亚地方有关部门，尽快查清火灾原因，全力救治受伤者，并做好有关善后工作。俄方表示，将做好调查和有关善后工作。
据此前俄媒报道，俄罗斯新西伯利亚州一鞋厂仓库发生火灾导致10人遇难，其中包括7名中国人、2名吉尔吉斯斯坦人和1名俄罗斯人。仓库火灾过火面积达2000平方米。目前明火已被扑灭，火灾原因还在进一步调查中。
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