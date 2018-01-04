外交部:中方欢迎朝韩双方近来作出的切实努力

人民网北京1月4日电 （记者 王欲然）外交部发言人耿爽4日主持例行记者会，就朝鲜半岛局势、李克强总理出访、中国与巴基斯坦关系等答问。

会上，耿爽在回答有关朝鲜半岛局势和六方会谈的提问时答道：我们注意到近来朝鲜半岛局势出现的积极动向，注意到朝韩双方采取的积极举动，也注意到国际社会对此给予的高度关注。

耿爽说，中方一直认为，朝韩双方通过对话改善相互关系，推动和解合作，符合双方的根本利益，有助于半岛紧张局势缓和降温，有助于推进无核化进程，也有助于促进本地区的和平、稳定与安全。中方欢迎朝韩双方近来作出的切实努力，希望国际社会对此给予支持，鼓励所有有关各方都能多做有利于缓和紧张、增进互信的事。

耿爽还指出，外交部副部长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑将于1月5日至6日赴首尔，同韩国外交部半岛和平交涉本部长、六方会谈团长李度勋举行磋商，就朝鲜半岛形势等交换意见。

全文实录如下：

问：在平昌冬奥会开幕前夕，朝韩双方连日来相互释放了一些积极信号。就在昨天，朝韩双方还重启了板门店热线。中方对此有何评论？

答：我们注意到近来朝鲜半岛局势出现的积极动向，注意到朝韩双方采取的积极举动，也注意到国际社会对此给予的高度关注。

中方一直认为，朝韩双方通过对话改善相互关系，推动和解合作，符合双方的根本利益，有助于半岛紧张局势缓和降温，有助于推进无核化进程，也有助于促进本地区的和平、稳定与安全。中方欢迎朝韩双方近来作出的切实努力，希望国际社会对此给予支持，鼓励所有有关各方都能多做有利于缓和紧张、增进互信的事。

问：据韩国媒体报道，朝核问题六方会谈中韩团长明天将在首尔举行会晤。中方能否确认上述消息？

答：外交部副部长、中国政府朝鲜半岛事务特别代表孔铉佑将于1月5日至6日赴首尔，同韩国外交部半岛和平交涉本部长、六方会谈团长李度勋举行磋商，就朝鲜半岛形势等交换意见。

问：我们注意到，今天上午中方发布了李克强总理将出席澜沧江—湄公河合作第二次领导人会议并对柬埔寨进行正式访问的消息。中方如何评价当前的澜湄合作？对澜湄合作下一步发展有何预期？

答：澜湄合作是首个由全流域六国共商、共建、共享的新型次区域合作机制。2016年3月23日，澜湄合作首次领导人会议在海南三亚成功举行，李克强总理和湄公河五国领导人共同启动澜湄合作进程。在六方共同努力下，澜湄合作在不到两年时间里取得显著进展，机制建设不断完善，务实合作加快推进，已成为本地区最具活力和最具发展潜力的合作机制之一。

中国与湄公河国家山水相连、人文相通、经济互补、命运与共。我们希望通过澜湄合作这一平台，同其他各国共同走出一条经济繁荣、社会进步、环境优美的可持续发展之路，为澜湄流域各国人民带来更多利益。中方将在十九大精神指引下，认真贯彻落实习近平总书记确定的亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴周边外交方针，同湄公河国家一道共同办好第二次领导人会议，全面规划未来发展蓝图，推动澜湄合作从培育期迈向成长期，打造澜湄流域经济发展带，构建澜湄国家命运共同体。

问：日前，巴基斯坦国家银行宣布，巴中两国的国有和私营企业可以在双边贸易及投资活动中自主选择人民币进行交易。中方对此有何评论？

答：中国、巴基斯坦两国的央行2011年签署双边本币互换协议以来，双边货币合作不断深化。当前，中巴之间各种形式的贸易和投资合作深入发展。我们鼓励两国的市场主体在双边贸易和投资中使用本币结算，对巴方的有关举措表示欢迎，我们相信这将为中巴双边经贸投资合作和中巴经济走廊建设提供一个良好的金融环境。

问：关于李克强总理访问柬埔寨，我们知道今年是中柬建交60周年。中方对当前双边关系有何评价？对李克强总理此访有何期待？

答：中柬是好邻居、好朋友、好伙伴、好兄弟。两国建交60年来，双方政治互信不断增强，互利合作持续深化，人文交流日益活跃，多边配合更加密切，中柬关系已给两国和两国人民带来了实实在在的利益，为地区乃至世界的和平与发展作出了积极贡献，成为国与国交往的典范。中方对双边关系取得的长足发展感到满意。

李克强总理此访适逢中柬建交60周年伊始，两国关系发展面临难得机遇。中方期待两国领导人就进一步巩固中柬传统友好、深化各领域务实合作全面深入交换意见，达成新的重要共识，推动新时期中柬全面战略合作伙伴关系迈上新的台阶，更好地造福两国人民。我们相信，通过双方共同努力，此访一定能获得圆满成功，取得预期成果。

(责编：贾文婷、王欲然)