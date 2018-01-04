俄媒：新西伯利亚一仓库大火致10人遇难 7人为中国公民

俄新社1月4日报道，新西伯利亚紧急情况局消息人士向记者透露称，新西比利亚一鞋厂仓库发生火灾，导致7名中国人遇难。
消息人士称：“火灾导致8人遇难，其中7人为中国公民，另有1名吉尔吉斯斯坦公民。”另据俄塔社报道，在火灾现场已经发现10具尸体，其中7名中国人，2名吉尔吉斯斯坦人，1名俄罗斯人。
他还说道，此次仓库火灾过火面积达2000平方米。目前正在进行排水和现场清理工作。调查人员正对事故现场展开调查。
另据香港东网4日报道，事发于当地时间早上约9时，俄媒指死者均是鞋厂及仓库员工，他们发现起火后，尝试在消防员赶到前自行扑灭火势，但他们最终死于吸入过量的一氧化碳。当地政府出动84名消防员到场扑火，大火现时已经扑熄，消防员正进行排水及清理的工作。当地紧急部门表示，鞋厂于大火中产生的浓烟，不会对附近居民构成危险。（记者 朱佩）
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