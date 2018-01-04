老死狱中？检方追加起诉朴槿惠 第20项罪名诞生！

海外网1月4日电 韩国前总统朴槿惠卷入“亲信干政门”案件后，遭到检方18项指控。目前干政门案件尚在审理，刚刚迎来新年的朴槿惠，又增添了2项新的罪名。

据韩联社报道，首尔中央地方检察厅4日下午表示，朴槿惠因涉嫌违反特定犯罪加重处罚法的受贿罪、国库损失、贪污等罪名，对其追加起诉。检方认为，朴槿惠 收受国家情报机关36亿5000万韩元（约合2200万人民币）贿赂，崔顺实介入资金管理。

去年12月14日，韩国执政党共同民主党议员闵丙梪发推称，“朴槿惠（66岁）可能被检方求刑35年。”韩国媒体JTBC也指出，检方对朴槿惠的量刑建议，求刑25年以上监禁的可能性很大。分析称，检方认为朴槿惠滥用最高领导人的职权以收取贿赂，犯罪性质非常恶劣。

早前韩国检方怀疑，朴槿惠在执政期间的2013年5月到去年7月，指示国家情报院（简称“国情院”）院长每月定期上交原属于国家预算的特殊活动费，总金额达38亿韩元，由青瓦台秘书负责转交。对于“小金库”资金的流向，检方推测朴槿惠将其用于私人目的，如做微整、买衣服以及填补买新房的资金缺口等。为查清是否将钱用于购置衣物，检方两度传唤朴槿惠的闺蜜崔顺实，但都遭到后者的拒绝。

因卷入“上供门”案，朴槿惠执政时期的两位前国情院院长南在俊、李丙琪，以及青瓦台前秘书官李在万、安峰根等人遭到拘捕起诉。经过调查，检方认为朴槿惠系共犯。

去年12月26日，检方亲自前往拘留所，调查朴槿惠受贿的目的，以及将“上供费”用于何处。当天，朴槿惠与检方会面，但她拒绝回答检方的所有提问，调查无果而终。当外界猜测检方要对朴槿惠继续上门调查，或者采取强制措施时，检方主动宣布：“再继续调查朴槿惠没有意义”，考虑研究证据资料后，于年后的1月初起诉朴槿惠。

其实，除了最近愈演愈烈的“上供门”，朴槿惠还卷入“白名单”事件。检方怀疑，朴槿惠政府滥用职权，强迫动员韩国各大企业出资69亿韩元支持保守团体。媒体分析认为，如果相关犯罪嫌疑被查证属实，被收押在监的朴槿惠恐将又添一新罪证。目前，检方正在就朴槿惠是否介入“白名单”事件，进行调查。

抢购新房钱不足 用公款补缺口？

早前有韩媒指出，检方怀疑朴槿惠将国情院的“上供”私吞后，用于填补买新房的资金缺口。

去年3月份，朴槿惠将位于首尔三成洞的旧宅售出后，在首尔江南瑞草区内谷洞买了新房。新房系双层别墅，一楼与二楼面积分别为153.54 和133.48 ，共有4间浴室和5间卧室，并配有超大地下停车场，最多可停放10辆车。

据韩国《庆乡新闻》去年11月报道，检方11月16日传唤了参与新房交易的人员，并获取了房产交易记录。检方表示，朴槿惠于3月13日以28亿韩元（约合人民币1680万元）的价格，从李某处购买了江南内谷洞的新房。两周后的3月28日，朴槿惠又将位于首尔三成洞的旧宅，以67亿5000万韩元的价格出售给洪某。

朴槿惠私人财产有多少？去年3月23日公布的数据显示，朴槿惠身家为37亿3820万韩元（约合人民币2331.5万元）。其中存款金额为10亿2820万韩元，剩余财产为三成洞旧宅（估值27亿韩元）。

朴槿惠是先购置完新房才卖掉的旧宅，从她的存款只有10亿多韩元（约合人民币600万元）这一点来看，要想买得起28亿韩元的新房，必须要填补18亿韩元的资金缺口。检方认为，鉴于此，朴槿惠或将情报机关“上供”的部分资金私用于买房。

不过，报道也指出，根据韩国的房产交易规则，朴槿惠可以事先从旧宅买主处拿到一笔较大的资金（定金和分期款等）。另外，检方也表示，虽然已经确定朴槿惠将国安费私用，以实现“不正当目的”，但对于具体的流向，尚在调查。

朴槿惠近期活动梳理

2017年10月13日，韩国中央地方法院以朴槿惠有“销毁证据的可能性”为由，决定延长关押期限。朴槿惠的拘留时间最长将再延长6个月，即明年4月才能释放，这引发朴槿惠方面强烈不满。

2017年10月16日，朴槿惠庭审时罕见发言。她否认自身嫌疑，称审判于她而言是“政治报复”。当天，朴槿惠7名辩护律师集体表明辞意。律师柳荣夏指责法院延期拘捕朴槿惠的判决“毫不合理”，称“这将是韩国司法史上最耻辱的黑历史。”朴槿惠表示，“对法官的信任已经没有意义，今后就按照法官的意思审吧。”

2017年10月19日，朴槿惠以健康为由，拒绝出席律师团辞职后的首场听证会。

2017年10月25日，韩国法院宣布，已经为朴槿惠案物色5名新律师。

2017年11月3日，韩国最大在野党自由韩国党召开最高委员会会议，作出开除朴槿惠党籍的决定。

2017年11月27日，韩国首尔中央地方法院重启对朴槿惠案件的审理，朴槿惠以健康为由拒不出席，庭审延期次日（28日）举行。由于朴槿惠再次拒绝出庭，法院最终决定以缺席审理的方式进行。

2017年12月22日，朴槿惠以健康问题为由，拒绝接受检方传唤参与当天针对“上供门”的调查。

2017年12月26日，检方前往首尔拘留所，调查朴槿惠“上供门”事件，但因后者不配合无果而终。

2018年1月4日，韩国检方以涉嫌受贿追加起诉朴槿惠。（编译/海外网 刘强）

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