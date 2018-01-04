如何组建新政府 践行竞选口号？利比里亚当选总统乔治·维阿面临挑战

人民网北京1月4日电 （记者 王欲然）前世界足球先生乔治·维阿顺利成为利比里亚当选总统的消息受到全球关注。但目前的维阿正为如何组建自己的新一届政府、践行对腐败零容忍的竞选口号砥砺前行。

利比里亚《每日观察报》称，当选总统乔治·维阿正受到来自执政同盟及其它政党的巨大压力，他们希望在新政府中能获得平等职位，因此目前的利比里亚政坛内斗激烈。另外，现任总统约瑟夫力荐自己的势力进入维阿的新政府，并出任利比里亚颇为重要的外交部任职部长。这一举动也引起乔治·维阿支持者的不安。尽管瑟利夫的发言人随后表示，此举是为了保证权力的平稳过渡，并称瑟利夫不会与维阿新政府存在任何联系。但评论员仍认为，缺乏执政经验的乔治·维阿在某种程度上仍需要依赖“富有经验”的执政者。

除此之外，当选总统乔治·维阿的竞选口号“对腐败零容忍”虽然受到了利比里亚百姓的欢迎，但也遭到评论员的质疑。他们称，维阿曾一直宣称将尽全力遏制腐败，但尚未兑现。一名蒙罗维亚的商贩告诉媒体，只有当地警察和政府官员不再向商贩收取各类税费的时候，腐败才会真正的被遏制。

目前的乔治·维阿就像已突破到禁区的足球运动员，他该如何将脚下的皮球打入球门，值得各界期待。

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