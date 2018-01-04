赤道几内亚军方挫败“雇佣兵”政变 我使馆发布安全提醒

人民网北京1月4日电 （记者 王欲然）马拉博消息：赤道几内亚官方电视台日前报道称，该国军方在与喀麦隆交界地区击毙了一名“雇佣兵”。过后，该国一名政府官员声称，军方挫败了一场针对总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马的政变。

赤道几内亚官方电视台报道称，该国安全部队在边境地区森林中击毙了一名全副武装的“雇佣兵”，并击退其他武装人员。除此之外，报道未透露更多信息。

数小时后，赤道几内亚安全部长通过公共电台发布消息称，军方挫败了一场旨在推翻现任总统的政变，“在某些激进的反对派政党的支持下，通过招募雇佣兵来策划政变。”

赤几安全部长还称，此次行动是与喀麦隆安全部门合作进行的。去年12月，喀麦隆军方在边境地区逮捕了38名持有重型武器的武装人员。

2017年底，赤道几内亚总统特奥多罗·奥比昂·恩圭马曾公开表示，“他正面对一场战争，因有人认为他在位时间太长。”

现年75岁的特奥多罗·奥比昂·恩圭马担任赤道几内亚总统已超过38年。

另外，鉴于赤道几内亚当前形势，中国驻赤道几内亚使馆提醒在赤几中国公民和机构增强安全防范意识，采取必要应对措施。提高警惕，留意周边可疑人员，如遇赤几有关部门针对该事件进行调查，依法予以配合。注意出行安全，避免单独出行或前往集会、边境、军事设施区域等敏感地区。注意居家、商铺、驻地安全，商铺尽量避免夜间营业，做好应急预案，及时升级安防设备。 如遇紧急情况请及时报警并与中国驻赤几使馆联系并寻求协助。

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