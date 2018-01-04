艾黎诺暴风横扫法国 造成至少1死15伤

人民网讯 据法新社报道，艾黎诺（Eleanor）暴风3日上午横扫法国西部、北部及大巴黎地区，造成多处停电及航班受到影响。如今暴风的干扰直奔法国东南部。在上萨瓦省一滑雪站，由于一棵树被暴风吹倒，压死一名男子，另有9人受伤。另据《巴黎人报》指出，目前暴风至少导致1死15伤。

艾黎诺暴风已于3日登陆法国沿海地区。到了中午，总计有49个省份进入橘色警戒状态。在上萨瓦省一滑雪站，一名男子被一棵被暴风吹倒的树压死，另有其他9人受伤，其中4人伤势严重，这是当天下午法国公民安全单位公布的临时统计数据。

根据巴黎消防队长贝尔尼耶中校向法新社指出，在上述4名重伤者中，有一名是住在塞纳河马恩省的男子从他家的屋顶上跌下来，一名在上莱茵河省的妇女被一水泥块砸到，厄尔卢瓦尔省一名机车骑士撞到一棵树，以及在埃松省，一名驾驶在车内时，一棵树打到车顶。根据统计，消防人员出勤了3500次。

在巴黎，3日一大早的强风速度高达每小时110公里。位于埃菲尔铁塔的第四层的气象站凌晨测出的风速高达每小时140公里；当局已对外关闭埃菲尔铁塔。（老任）

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