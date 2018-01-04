印尼正式成立负责网络安全的政府机构

人民网雅加达1月4日电（记者席来旺）1月3日，根据2017年5月19日佐科总统签署的2017年第53号总统令，印尼政府宣布成立新的“国家网络安全局”（the National Cyber and Encryption Agency，简称BSSN），以对付网上的宗教极端主义和假新闻。

印尼总统佐科当天在总统府宣布，委任国家保密局前局长佐科·塞蒂亚迪（Djoko Setiadi）来领导新成立的“国家网络安全局”。该局的工作范围包括取缔恐怖分子网络、对付网上仇恨言论等。

根据2017年12月16日佐科签署的2017年第133号总统令，新成立的“国家网络安全局”直接在总统领导之下，对总统负责。之前的类似机构是1946年成立的“国家保密局”（the National Encryption Agency），一直在政法安全事务统筹部部长的领导之下。新的规则强化了“国家网络安全局”的地位与功能，该局属于非内阁政府机构，但该局局长拥有政府部长级别。处理网络安全工作的协调涉及到国家网络安全局、印尼国防部（TNI）、国家情报局(BIN)、国家反恐局(BNPT)及政法安全事务统筹部所属的国家禁毒局(BNN)。

佐科总统当天在总统府表示，“这是一个非常重要的政府部门，尤其是未来，随着网络世界的快速发展，有必要采取相关预防措施。”佐科要求该机构既要履行保护国家机构的网络安全，也要关注私人部门甚至顾及到普通百姓。

现任印尼政法安全事务统筹部部长威兰多也在当天表示，很高兴印尼终于诞生了这个新的“国家网络安全局”机构，在应对全球、地区与国家发展面临的新形势下，网络安全对印尼来讲至关重要。

目前，印尼的互联网用户估计超过1亿5000万个。

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