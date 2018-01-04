原标题：美联储官员对２０１８年加息节奏预期存分歧

美国联邦储备委员会３日公布的上次货币政策例会纪要显示，绝大多数美联储官员支持目前渐进的加息节奏，但对２０１８年的加息预期存在分歧。

当天公布的２０１７年１２月１２日至１３日的货币政策例会纪要显示，绝大多数美联储官员支持以渐进的方式加息，认为这种方式有助于平衡经济和通胀风险。

美联储官员认为，当前美国经济面临的风险大致平衡，但通胀进展值得密切关注，因为通胀是决定美联储加息节奏的重要影响因素。

美联储官员表示，如果金融市场条件持续宽松，再加上减税政策的刺激，通胀压力可能过度回升，这将导致美联储加快加息节奏；但如果通胀率无法按预期回升至２％的目标，美联储可能需要进一步放缓加息节奏。

纪要还显示，美联储官员对２０１８年的加息节奏预测存在分歧。上次货币政策例会后公布的经济预测中值显示，美联储预计２０１８年将加息三次。

一些美联储官员认为，这种加息节奏可能无法帮助通胀率稳步回升至２％。同时，由于目前利率水平可能已经接近长期中性利率水平，美联储可能不需要保持这么快的加息节奏。

不过，也有一些官员认为可能需要加快加息节奏。他们表示，美联储已经开始收紧货币政策，但市场金融条件并没有随之大幅收紧，而且持续的低利率可能会在未来引发金融稳定风险。

在上次货币政策例会时，美国国会尚未通过税改法案。不过，美联储官员认为，减税对居民消费和企业投资会有刺激作用，但具体影响仍存在不确定性。

美联储在上次货币政策例会上宣布了２０１７年的第三次加息。美联储２０１５年１２月启动２００８年金融危机以来的首次加息，开始了缓慢的货币政策正常化进程，至今已加息五次，并于２０１７年１０月开始缩减资产负债表。（记者江宇娟 高攀）

(责编：刘茹霞(实习生)、刘洁妍)