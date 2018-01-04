当苏丹达尔富尔地区的大多数人还沉浸在新年到来的喜悦之时，中国首支维和直升机分队已以饱满的精神投入到了新年度首次飞行任务之中，以昂扬的斗志和精湛的飞行技艺向国际维和事业献礼。

３日，中国首支维和直升机分队的官兵们在苏丹达尔富尔法希尔通过网络收看了中央军委２０１８年开训动员大会，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平向全军发布训令。官兵们豪情满怀、激情澎湃。

上午１０时，编号为ＵＮＯ７９６的任务直升机机长、一级飞行员柴华检查完飞机的各种参数后，沉稳地向塔台请示起飞。

随着指挥塔台“可以起飞”的口令下达，他熟练地提总距、前稳杆，直升机快速向２０００米空域飞去，奔赴２０１８年首次飞行任务的首个新任务点——距离法希尔２００余公里的萨夫·奥玛。

为精心组织实施新年度首次任务，中国首支维和直升机分队飞行指挥组结合当前气象条件和任务特点，对飞行计划设置、机组成员配备、指挥监控重点以及飞行实施方法进行了细致研究。任务机组紧紧围绕飞行任务开展针对性技术攻关，认真开展安全预想、制订安全措施，进行了扎实准备。装备保障人员针对近期沙尘天气频繁的实际，利用３天时间对直升机进行了全面检查，确保了不留任何安全隐患。

在监控屏幕上，ＵＮＯ７９６号直升机的飞行轨迹始终与预定航线保持高度吻合，实时回传的各项飞行参数表明直升机工作状态良好。

１５时许，经过近５００公里的飞行后，直升机安全返场，精准停靠在指定位置，为新年度首次任务飞行画上了圆满句号。

当天飞行任务指挥员、中国首支维和直升机分队队长陈文龙告诉记者：“展望２０１８年，首支维和直升机分队官兵决心严格遵照习主席的训令，在新时代的国际维和行动中飞出崭新航迹！”

中国首支维和直升机分队以陆军第８１集团军某陆航旅为主组建，配备４架米－１７１中型多用途直升机，下设１个飞行连、１个机务连、１个保障连，兵力规模为１４０人，主要担负空中巡逻、战场侦察、人员输送、伤员转运、物资运输等任务。（记者马意翀 余磊）

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