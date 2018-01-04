我驻捷克使馆提醒中国公民乘机时注意财物安全

人民网讯 据中国驻捷克大使馆网站消息，近日，在国内某城市飞往布拉格的飞机上发生一起重大盗窃案，多名中国乘客和2名外国乘客钱款被盗，且数额较大，经航空公司及捷警方妥善处理，该案最终顺利解决。在此，中国驻捷克使馆提醒广大游客和旅捷侨胞乘机时注意自身财物安全：
一、切勿随身携带大量现金，以免被小偷盯上，令自身利益受损。
二、乘机时，看管好随身物品，勿将贵重物品和现金放在行李箱等目所不及之处。
三、发现财物遗失，立即与飞机上乘务员联系，即时通报情况。
外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991。
驻捷克使馆领事保护协助电话：00420-728939951。
第三方市场合作 ：1+1+1>3 2015年6月，中国政府同法国政府正式发表《中法关于第三方市场合作的联合声明》，首次提出了“第三方市场合作”这一概念。“第三方市场合作”是中国首创的国际合作新模式，将中国的优势产能、发达国家的先进技术和广大发展中国家的发展需求有效对接，实现1+1+1>3的效果。两年多来，这一合作模式在国际上获得了积极响应，呈现良好发展势头，成为共建“一带一路”的重要内容，树立了国际合作典范。【详细】