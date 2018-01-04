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我驻捷克使馆提醒中国公民乘机时注意财物安全

2018年01月04日09:52  来源：人民网-国际频道
 

人民网讯 据中国驻捷克大使馆网站消息，近日，在国内某城市飞往布拉格的飞机上发生一起重大盗窃案，多名中国乘客和2名外国乘客钱款被盗，且数额较大，经航空公司及捷警方妥善处理，该案最终顺利解决。在此，中国驻捷克使馆提醒广大游客和旅捷侨胞乘机时注意自身财物安全：

一、切勿随身携带大量现金，以免被小偷盯上，令自身利益受损。

二、乘机时，看管好随身物品，勿将贵重物品和现金放在行李箱等目所不及之处。

三、发现财物遗失，立即与飞机上乘务员联系，即时通报情况。

外交部全球领保与服务应急呼叫中心电话：0086-10-12308或0086-10-59913991。

驻捷克使馆领事保护协助电话：00420-728939951。

(责编：贾文婷、常红)
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