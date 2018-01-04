外交部回应朝韩重启板门店热线

新华社北京1月3日电 （记者闫子敏）针对朝鲜宣布重启板门店热线以同韩方商讨朝鲜参加平昌冬奥会事宜，外交部发言人耿爽3日表示，中方欢迎并支持朝韩双方以平昌冬奥会为契机，为改善相互关系、推动缓和朝鲜半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

在当日例行记者会上，有记者问，据报道，朝鲜宣布从3日下午起重启板门店热线，同韩方讨论派团参加平昌冬奥会事宜。中方对此有何评论？

耿爽说，中方欢迎并支持朝韩双方以平昌冬奥会为契机，为改善相互关系、推动缓和半岛局势、实现半岛无核化作出切实努力。

“中方主张半岛问题有关各方都应该抓住半岛局势中的积极动向，相向而行。”耿爽说，中方愿继续为推动半岛局势重回通过对话协商和平解决的正确轨道，实现半岛无核化和长治久安发挥积极和建设性作用。

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