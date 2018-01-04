破解现代航空最大谜团 美国一公司将搜索马航失联MH370航班

人民网讯 据美国媒体报道，美国一家海洋探索公司已经派出船只，恢复寻找马航MH370航班，载有239人的这架飞机，2014年在吉隆坡飞往北京途中失踪。

这架飞机在南中国海上空突然转向，而且停止无线电联络，该机成为现代航空最大谜团之一。通讯卫星的有关信息显示，苏门答腊北端附近雷达最后监视到的这架飞机，很可能坠毁在澳大利亚以西约1500平方公里的地区。这家名为“海洋无限”（Ocean Infinity）的探索公司3日说，其所属的一艘船已前往可能的搜索区域，期待马来西亚政府未来几天内能够下达一项恢复搜索合同。

马来西亚当局表示，去年10月以来一直在与海洋无限公司谈判，以敲定一项找到飞机才付款给这家公司的合同。马来西亚交通部副部长阿齐兹·卡普拉维说：“我们正处于决策最后阶段。”他还表示，不清楚海洋无限公司所属这艘船只的动态。该船计划一月中旬抵达搜索区域，携带了几部可在海底搜索飞机的自动潜水装置。

调查人员认为，有人可能在将那架波音777飞机转向印度洋前，有意关闭了机上的应答装置。目前只找到并确认的三块飞机残片均来自印度洋沿海。（老任）

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