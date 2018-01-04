大停电促使印尼提供更好电力保障

人民网雅加达1月3日电（记者 席来旺）1月2日是2018年新年后的第一个工作日，印尼首都雅加达当天上午却突然发生了罕见的大面积停电现象，影响到大雅加达地区数万家普通居民与一系列相关公共设施的正常用电，尤其是唐格朗、德波、雅加达西部等地区影响更为严重。这一突发事件不仅影响了人们新年后第一个工作日的乐观心情，而且成为2014年以来再度引起人们关注的此类重大公共安全事故。

大雅加达的大停电事故最早发生在当天早上7点半，不同地区持续时间从半个小时到三个多小时不等。根据国有印尼国家电力公司官网提供的数据，一共有1975个区域经历了半个小时的停电，而有3693个区域经历了三个多小时的停电过程。大停电给首都人民的日常生活带来诸多不便，有人被困在办公大楼的电梯里，电梯内的空调停了，灯也不亮了；有人难以完成网上预定“摩的”出行服务；一些快速公路出入口收费站的GTO自动刷卡系统难以正常运行；城市公交的乘客也无法刷卡乘车；大面积停电甚至影响到大雅加达地区往返周边的通勤列车服务。

尽管首都雅加达发生大停电并非首次，但近几年来情况似乎有了好转，因此，印尼国家电力公司的用户在停电后很快通过其推特账户开始抱怨吐槽，大多数推友不断向国家电力公司发问，究竟何时能恢复供电？国家电力公司也及时通过推特回复称，停电是由于电力网络系统受到干扰的问题引起，并为此表示歉意。印尼国家电力公司雅加达运营部门发言人进一步解释到，大面积停电原因在于，北雅加达地区的两个超高压发电厂问题引起，但他并没有详细解释其中的具体技术问题，他说未从电厂经理那里获得详细的技术资料，不知道电力网络系统究竟受到何种干扰。

现代城市生活无法离开电力能源，作为日益高度发达的现代化国际大都市，雅加达的电力供应设施显得严重老化陈旧、不堪重负。几年前，印尼国家电力公司就曾声称过，虽然公司已成功克服有关电力供应缺乏的问题，但若因为电线出现故障而停电还有可能发生。据印尼国家电力公司在大停电后透露，此次事故源自北雅加达地区的穆阿拉.卡朗（Muara Karang）发电厂出现障碍，该电厂供应大雅加达地区三分之一的高峰用电量，尤其是提供包括总统府、国会大厦等重要政府机关的供电任务，这家已有38年历史的电厂承受不了沉重的超负荷负担。这家电厂在2014年时就出现过类似的问题。而随着近年来大雅加达地区办公大厦与居民综合楼日益增加，整个首都地区的用电需求量也在急剧膨胀，据统计，雅加达用电需求量以每年8.5%的幅度在不断增加，而此次在雅加达80座变电站中竟有近20座毁坏。

电力生产和供应是国民经济发展的一个重要支柱。据了解，据了解，2015年5月印尼政府已宣布，在未来五年将大力发展电力以满足内需，在五年内预计将建成超过210座发电厂，包括苏门答腊、爪哇、苏拉威西、加里曼丹以及印尼东部等区域。目前，印尼政府正在与国家电力公司谈论修订2017-2026提供电力的总体规划。

事发当天中午，在印尼国家电力公司抢修了17座毁坏的变电站后，受影响区域逐渐恢复供电。此次大停电事故发生后，印尼国家电力公司方面反复表示，人们无需担心未来会再出现类似的问题，此次事故将提醒有关方面，要为社会提供更好的服务。为了克服此种局面，印尼国家电力公司准备增加包括在西雅加达区与德波地区的现有超高压电厂的供电能力，未来新的雅加达供电增强系统传输网络，有望增加大雅加达地区的电力供应。

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