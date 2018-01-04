不如跑步快 巴西部分铁路时速不到10公里

据南美侨报网报道，近几年，巴西的铁路运输速度下降很快。在一些铁路路段，平均运行速度不到每小时10公里，还不如奥运会马拉松运动员跑步速度快。

据报道，巴西国土交通管理局统计年鉴的数据显示，2011年至2016年，巴西的铁路运行速度的下降幅度在5%至76%之间，仅巴西MRS铁路的运行速度增长。

如今，巴西的运输高度依赖于公路，铁路运输则面临着诸多阻碍，铁路运输速度下降的原因也多种多样，比如缺乏投资、运输负荷过重、城市的无序增长致使许多住宅区建造在铁路周围等。

在2000年大力增加投资后，巴西各铁路公司的铁路运行速度都有所增加，但从2010年开始速度逐渐下降。咨询机构Inter.B的总裁克劳迪奥?弗里斯施塔克表示，没有一个原因可以解释所有铁路运输速度下降的原因，每个铁路都有自己的特点。

比如EFC铁路，铁路运行速度由2011年的每小时33公里降至2016年的每小时25.07公里。该铁路的管理公司淡水河谷表示，铁路的运行速度下降是因为运量的增加，负载更重、更大型的火车运行速度自然会低。

报道指出，巴西铁路私有化已经有20年的时间，在私有化后更多巴西企业进入了铁路运输领域，但铁路运输也只占巴西运输行业的25%，参与程度很低。

(责编：樊海旭、常红)