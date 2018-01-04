日媒：日本欲引进电子攻击机 提高防卫能力

据日媒报道，近日，日本政府已开始讨论引进电子攻击机，该机型能使用电磁波瘫痪敌方防空网和指挥通讯系统。日本将把美国波音的“EA18G” 电子攻击机等列为候选，将其写入2018年底修订的《中期防卫力整备计划》。

报道称，由于电子攻击机还能瞄准地面目标，预计此事将发展为围绕日本是否应拥有攻击敌方基地能力的讨论。

据悉，电子攻击机能释放大量电磁波，干扰敌方通讯网和雷达。日本计划将电子攻击机作为“区域拒止、反介入”战略的一环，用于阻止别国军机、舰船在日本周边开展活动，提高“防卫能力”。

目前，日本防卫省拥有电子侦查机和训练机，但是没有配备电子攻击机。EA18G带有大功率电磁干扰装置，还能挂载反辐射导弹。

日本防卫装备厅的消息称，电子攻击机的射程可达数百公里。虽然日本政府依然坚持依赖美国攻击敌军基地的立场，不过如果日本拥有电子攻击机，就可以从公海上攻击朝鲜的导弹基地。

报道还称，日本将把引入电子攻击机写入2019至2023年度的中期防卫计划，力争5年内采购数架。

(责编：樊海旭、常红)