智利2017人口普查：普恩特奥拓市儿童人口最多

据南美侨报道，据智利2017年人口普查显示，智利14岁以下儿童共3523750人，普恩特奥拓(Puente Alto)是儿童最多的城市，上比奥比奥(Alto Biobío)是儿童比例最高的城市。

据报道，数据显示，普恩特奥拓市儿童人数最多，为122789人，接着是迈普市和安托法加斯塔市，分别为100843人和76260人。上比奥比奥市儿童比例最高，占该市人口的28.87%。

据智利天主教大学学者桑切斯指出，在上世纪90年代，普恩特奥拓市和迈普市接收了大量中产阶级，这增加了他们的人口，促进了他们的发展。他解释，“这些儿童就是他们的后代。”

安德烈斯·贝洛大学研究员巴索雷表示，这两个城市是下层民众的理想生活地。

就安托法加斯塔市而言，桑切斯认为，该市采矿业在2000年迅速发展，吸引其他地区的智利人来到这里，导致儿童人数呈爆发性增长。巴索雷也表示，安托法加斯塔市有很多工作机会，这里经济稳定、失业率低，有助于提高出生率。

关于上比奥比奥市较高的儿童比例，桑切斯表示，这是因为当地育龄人口趋于年轻化，即生育父母年纪越来越小，儿童人数就越来越多。不过，桑切斯指出，智利近几年出生率不断下降，国家正向老龄化社会过渡，因此，他呼吁政府采取一些公共政策来扭转这一趋势，比如像德国一样鼓励生育。

(责编：樊海旭、常红)