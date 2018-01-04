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日企推出“应考3神器” 改善环境提高学习效率

2018年01月04日07:52  来源：中国新闻网
 

据日媒报道，随着日本正式考试季来临之前，很多人在寻找能改善学习环境的东西。为此，日本一家生活用品制造商打出“应考3神器”的口号，下足功夫力推商品。面对最后的冲刺关头，这些商品或许能成为考生们的好伙伴。

据报道，第1件商品是该公司从2014年起推出的“单人帐篷”。将可简单设置的黑色帐篷罩住桌子，营造出充满包围感的空间。即使是容易受电视及旁人活动等影响的人，只要进入帐篷或许就能集中精神。

该公司表示“若是熟练的话1分钟左右便能设置完毕。相当有人气，每年都很畅销”。

第2件商品是“School standing desk”。当坐着困意袭来时，调节把手伸展桌腿即可站着学习。除防止打盹外，通过改变姿势达到放松身体或转换心情的效果也备受期待。

目前其还推出可通过铃声等来警告二氧化碳浓度上升的机器。可以知道换气的时间，还能测定记录温度及湿度。对考生尤为重要的健康管理方面，似乎能起到帮助。该公司宣传部门表示“考试是人生的转折点。希望这样的用品能营造出可以集中精力学习的环境”。

(责编：樊海旭、常红)
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