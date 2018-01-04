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冬季风暴席卷西欧致多人死伤 上万户家庭停电

2018年01月04日07:49  来源：中国新闻网
 

综合消息：冬季风暴“埃莉诺”3日气势汹汹席卷西欧，造成至少1人死亡，数十人受伤，上万户家庭停电，迫使荷兰十年来首度关闭防洪大坝。

美联社援引法国内政部的通报说，在法国阿尔卑斯山北部滑雪胜地上萨瓦省，一名滑雪者被风暴吹倒的大树砸中后身亡，法国全境还有15人在风暴中受伤，其中4人伤势严重。

在瑞士首都伯尔尼以南的度假胜地伦克镇，一列火车受风暴吹袭出轨，当地媒体援引伦克镇镇长的话说，事故造成数人受伤。

据路透社报道，受风暴影响，瑞士苏黎世湖周边约1.4万户家庭停电，苏黎世、巴塞尔等地机场取消多架航班，多数滑雪场叫停缆车服务；在一家执意运营的滑雪场，风暴致使一辆缆车出现故障，多人被困在高空。

在英国和爱尔兰，强风伴随暴雨和闪电席卷多地。由于风暴引发翻车事故，英国交通部门被迫关闭三条高速干道部分路段及数座大桥，风暴还导致英国西南部一处防洪墙出现垮塌，引发海水漫灌。

在“低洼之国”荷兰，风暴将海水推向岸边，引发水位迅速上升。当地时间3日下午，荷兰闻名遐迩的移动式防洪大坝——鹿特丹马仕朗大坝关闭闸门，谨防洪水灌进鹿特丹。

据《荷兰时报》报道，这是2007年11月以来马仕朗大坝首度关闭。3日荷兰当局还关闭另外四座移动式防洪大坝，连同马仕朗大坝，这是荷兰首度在同一天关闭这五座移动式防洪大坝。

此外，风暴令荷兰交通陷入混乱。首都阿姆斯特丹史基浦机场取消200多架航班，多趟高铁暂停运营，高速干道多条路段因翻车事故或路边树木被吹倒被迫关闭。

在比利时，气象部门3日发布三级橙色预警(最高四级)，敦促公众外出警惕可能被刮倒的树木或其它飞行物；首都布鲁塞尔出于安全考虑关闭了森林、公园等场所，以防强风吹倒树木造成人员伤亡。

(责编：樊海旭、常红)
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