菲律宾华侨华人谴责日本干涉菲设立“慰安妇”铜像

蔡友铭等40位菲律宾华侨华人3日在菲律宾《商报》实名刊登广告，强烈要求保留安放于马尼拉湾的“慰安妇”铜像。

此前，菲律宾各界宗亲会联合会主席龚诗育，2017年12月27日在菲律宾《世界日报》刊登整版广告声援菲设立首座二战“慰安妇”铜像。

2017年12月8日，菲律宾国家历史委员会与马尼拉市政府举行了二战“慰安妇”铜像揭幕仪式。菲律宾国家历史委员会主席埃斯卡兰特在致辞时称，第二次世界大战时发生的最大罪行之一是对女性的暴行。受害人至今都在为寻求正义而斗争。

该铜像安放于马尼拉市著名的罗哈斯大道上，背靠马尼拉湾，距离日本驻菲使馆约3公里。铜像含底座在内高约3米，设计为一个身着民族服装、双眼被蒙住的女性立像，底座上铭刻“这是日本统治下遭受虐待的菲律宾女性的记忆”。这是菲律宾首次设置的此类塑像。

据菲律宾媒体报道，日本驻菲使馆曾向菲律宾政府表示，日方对菲方设立“慰安妇”铜像的做法“感到遗憾”。

著名菲华社会活动家、菲律宾华裔青年联合会创会会长洪玉华3日接受记者采访表示，她本人于2017年12月21日写信给菲外交部及马尼拉市长表示，二战时期，日本侵菲蹂躏菲“慰安妇”是历史事实，竖立铜像提醒人们任何时候都要尊重妇女，是合理的；战争有许多，“慰安妇”只有二战时有，日本不仅不尊重历史，且干涉菲律宾设铜像纪念，是不合理的。

1941年12月，日军进攻菲律宾吕宋岛。占领菲律宾期间，日军强征约1000名菲律宾妇女充当“慰安妇”。菲律宾目前有70名“慰安妇”受害者在世。

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