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喜迎2018 日本商场推出售价2018万日元福袋

2018年01月04日07:45  来源：新华网
 

　　元旦“福袋”历来是日本消费者争抢的对象。今年，各大商场再出新花样，推出数千种特色福袋，内含促销商品组合，更有吉祥福袋售价２０１８万日元（约合１１７万元人民币）。

　　位于东京池袋的一家商场推出１５００种、约１５万个新年福袋，用以迎接２０１８年第一批顾客，其中既有售价１万日元（５７６元人民币）的高档品牌服装福袋，也有５０００日元５件的平价衬衫福袋。２０１８万日元天价福袋内装有红宝石等珠宝首饰。另外，形态各异的小金狗、小银狗同样集聚人气。福袋售价比正常价格便宜不少，起早抢福袋已成为日本都市习俗。

　　日本广播协会报道，１日上午９时３０分商场开门后半小时内，池袋这家商场就迎来２万名客人。在另一家商场，４０００多人２日一大早等在门口。为抢到自己心仪的福袋，有人凌晨４时开始排队。

　　外国游客日益成为福袋抢购大军的重要成员。日本大型商场公开的销售数据显示，近年元旦期间免税销售额呈增加趋势。以高档百货商场高岛屋为例，它２０１６年元旦期间免税销售额是２０１５年的１．５倍，达４亿日元（２３１０万元人民币）。（刘秀玲）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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