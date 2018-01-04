耶路撒冷土地让渡门槛提高 以议会向巴方示强

以色列议会２日投票通过一项修正案，规定涉及让渡耶路撒冷土地控制权的立法需获得议会三分之二以上票数支持才能通过。这将加大以色列政府今后与巴勒斯坦方面达成和平协议的难度。

巴勒斯坦谴责以色列议会通过的这项法案，认为此举相当于“终结”巴以和平谈判。

【提门槛】

法新社２日报道，以色列议会当天以６４票赞成、５１票反对通过一项修正案，提高涉及耶路撒冷归属的立法门槛。这项修正案规定，以色列政府今后如果想将耶路撒冷部分土地的控制权交予“国外方”，须获得三分之二以上议员支持。

以色列议会共有１２０个席位，这意味着相关法案至少要获得８０名议员的支持。

这项修正案由极右翼政党犹太人家园党提出。犹太人家园党党主席、以色列教育部长纳夫塔利·贝内特在投票结束后说，“我们必须确保耶路撒冷的完整”。

“橄榄山、老城、大卫城将永远是我们（以色列）的，”贝内特在社交媒体“推特”上写道，“决不允许任何企图分裂我们首都的政治欺诈。”

以色列在１９６７年占领东耶路撒冷后，单方面宣称整个耶路撒冷是其“永久、不可分割的首都”，而巴方则要求建立一个以东耶路撒冷为首都的巴勒斯坦国。

美国总统唐纳德·特朗普上月６日宣布美国政府承认耶路撒冷为以色列首都，启动美国大使馆从特拉维夫搬迁至耶路撒冷的进程。对此，国际社会普遍反对，中东和平进程再次成为各方关注焦点。

【示强硬】

上述修正案获议会通过是以方再度向巴勒斯坦释放强硬信号。

美联社报道，以色列总理本雅明·内塔尼亚胡领导的利库德集团上月３１日晚召开中央委员会会议，一致通过呼吁以色列吞并约旦河西岸大片土地的决议。

包括内塔尼亚胡内阁成员在内的多名政府官员投票支持在约旦河西岸犹太人定居点“适用以色列法律”。

美联社说，尽管利库德集团中央委员会的决定并不意味着以色列政府的政策发生变化，但决议反映了利库德集团的主流意见。

历届以色列政府都奉行耶路撒冷犹太化政策，在耶路撒冷的东、南、北三个方向的巴勒斯坦土地上修建了一连串定居点，并力图把这些“卫星城镇”并入耶路撒冷，以改变耶路撒冷的人口结构。因侵占巴勒斯坦领土并持续扩建犹太人定居点，以色列长期受到国际社会谴责。

【遭批评】

涉及耶路撒冷土地交割的修正案遭以色列议会反对派批评。反对党工党主席伊萨克·赫尔佐克说，犹太人家园党将把以色列带入一场危险的灾难。

联合阿拉伯联盟领导人多夫·赫宁认为，这项法案应该称为“阻止和平的法案”。“若不能就耶路撒冷的归属达成一致，这里就没有和平，”赫尔佐克说，“这项修正案意味着这里将有更多杀戮。”

针对以色列议会此举，巴勒斯坦国总统马哈茂德·阿巴斯的发言人纳比勒·阿布·鲁代纳说，这是向巴勒斯坦人民宣战。“投票很清晰地表明，以方已经正式宣布结束政治对话进程。”（包雪琳）（新华社专特稿）

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