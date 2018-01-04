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我们从头来？伊朗重开与伊拉克库区边境口岸

2018年01月04日07:42  来源：新华网
 

　　伊朗２日重新开放与伊拉克库尔德自治区（库区）的两个边境口岸。去年９月库区举行独立公投后，伊朗应伊拉克中央政府要求，关闭了这两个口岸。

　　伊朗学生通讯社２日报道，伊朗驻库区首府埃尔比勒的领事说，经与伊拉克中央政府协调，伊朗重开上述口岸。这两个口岸分别连接伊朗与伊拉克埃尔比勒省和苏莱曼尼亚省。

　　埃尔比勒省那个口岸的一名库区官员向媒体证实，两个口岸２日在早晨重开。

　　去年９月２５日，库区政府不顾伊拉克中央政府强烈反对，举行库区独立公投。

　　伊朗反对库区公投。应伊拉克政府要求，伊朗去年１０月中旬关闭与库区的３个边境口岸，当月下旬重开巴什马赫口岸。巴什马赫口岸连接伊朗与苏莱曼尼亚省。

　　德新社报道，许多伊朗企业在库区有投资，边境口岸关闭对它们造成较大经济损失，还使数以百计的工人失业。

　　伊朗学生通讯社２日报道，靠近两伊边境的伊朗席林堡地区地方长官法拉马兹·阿克巴里说，重开伊朗与苏莱曼尼亚省那个边境口岸，将使数以千计的伊朗人得以重返库区工作。

　　去年库区公投后，伊拉克中央政府采取反制措施，包括禁止往来库区的国际航班、派兵夺回先前由库区武装控制的“争议地区”、命令政府军重新控制库区与土耳其、伊朗的过境口岸。

　　伊拉克中央政府与库区政府１０月下旬对话，讨论库区边境口岸的管控问题。伊拉克总理海德尔·阿巴迪次月敦促库区政府尽快将库区边境口岸移交给中央政府，称将采取措施接管口岸。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
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