好莱坞数百女艺人新年倡议：性骚扰该结束了

美国好莱坞数百名女演员、女作家和女导演新年第一天发起一项倡议，以抵制和惩戒性骚扰为主旨；同时打算筹集１５００万美元，向受害者提供法律援助。

１月１日，奥斯卡最佳女主角得主珍妮弗·劳伦斯、英国影星埃玛·汤普森和澳大利亚著名女演员凯特·布兰切特等３００多名女艺人发起倡议，名为“该结束了”，誓言让性骚扰不再得逞。

女艺人们当天在《纽约时报》发表一封公开信，以“亲爱的姐妹们”开篇，“齐心协力”结语。信件呼吁，娱乐界和其他各界女性改变做法，媒体更多关注诸如蓝领工人等易遭受性骚扰且缺少话语权的工作岗位。

“我们强烈要求媒体报道好莱坞（性骚扰）的同时，关注那些职业不那么光鲜亮丽的工作者，”公开信写道，“对那些试图抵抗上司性要求的女农民，试图逃避客户攻击的女佣人，每晚在大楼内面对老板掠食的女清洁工，遭受顾客骚扰还必须保持微笑的女服务员，我们与你们站在一起，支持你们。”

公开信说，“性骚扰通常是持续性行为，因为侵犯者和雇主不会承担任何后果”。

１２天内，这项倡议已筹集１３４０万美元，用于帮助受害者采取法律手段。

另外，“该结束了”倡议企业领导层男女平等、薪酬相当，承诺为惩罚容忍性骚扰的企业推动立法。

英国广播公司报道，揭露好莱坞金牌制片人哈维·温斯坦性丑闻的女演员阿什利·贾德、格威妮丝·帕尔特罗和萨勒玛·哈耶克签署了这封公开信。

随着温斯坦性侵丑闻的曝光，越来越多性骚扰受害者以“我也是”为话题标签在社交媒体上说出自身遭遇。２０１７年１０月至１２月，以社交网络“推特”和“脸书”为平台，“我也是”话题标签使用超过６００万次。（刘曦）【新华社微特稿】

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