敌人平民傻傻分不清？联合空袭致阿富汗平民死伤

阿富汗东部楠格哈尔省政府发言人2日说，美军和阿富汗政府军前一天对楠格哈尔省极端组织“伊斯兰国”的联合空袭行动致使1名平民死亡、13名平民受伤。

楠格哈尔省政府发言人阿陶拉·霍吉亚尼说，联合空袭行动以哈斯卡米纳地区为目标，受伤平民包括妇女和儿童。在同一地区的地面和空袭行动击毙超过60名“伊斯兰国”成员。霍吉亚尼说，极端分子利用民宅作据点，因而导致平民伤亡。

在空袭中受伤的平民在楠格哈尔省首府贾拉拉巴德市一家医院接受治疗。“今日俄罗斯”电视台旗下的全球视频新闻社2日前往医院采访，伤员家属告知：他们的家人遭受了可怕创伤。

按照一名女子的说法，“直升机袭击人群，很多人的腿被炸断。一辆平民车辆也被炸毁。”另一名当地居民说：“现在我们不知道到底谁才是敌人，美国人、政府军还是塔利班武装或‘伊斯兰国’。”

一名伤员的家属批评美军“愚蠢”，不会辨别“武装分子和平民”。“美军总说可以打击地面上任何一个很小目标……我们不相信他们的技术。”

另外，驻阿富汗美军2日说，楠格哈尔省1日军事行动中，1名美军士兵死亡、4名美军士兵受伤，其中两名士兵伤势稳定、另外两名伤员已重返岗位。

近年来，阿富汗境内多次发生美军误炸平民事件。2017年8月10日，美军在楠格哈尔省空袭击中一辆汽车，车内16名平民死亡。

联合国驻阿富汗援助团去年11月8日发布一项调查，显示美军当月4日空袭昆都士省恰哈尔达拉地区时误炸3座村庄，至少10名平民身亡。（王逸君）【新华社微特稿】

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