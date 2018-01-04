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被特朗普“逼”出来的？墨西哥人侨汇创纪录

2018年01月04日07:37  来源：新华网
 

　　侨居海外的墨西哥人2017年侨汇金额创纪录。其中，大部分侨汇来自居住在美国的墨西哥人。

　　美国有线电视新闻网（CNN）2日援引墨西哥中央银行发布的最新数据报道，2017年1月至11月，墨西哥人侨汇261亿美元，创有纪录以来最高金额，超过2016年同期的241亿美元。

　　报道分析，墨西哥人侨汇创纪录缘自两方面原因，一是墨西哥本币比索汇率走软。二是墨西哥人担心，美国总统唐纳德·特朗普可能出台措施限制汇款。

　　比索对美元汇率如今仅略高于2017年1月历史地位。1美元可兑换大约19.5比索。2017年1月，特朗普针对墨西哥的各种政策威胁，以及宣布重谈北美自由贸易协定（NAFTA），把比索汇率打到有史以来最低。

　　在美墨西哥人可以利用现阶段汇率，让国内的亲戚兑换更多比索。

　　与此同时，特朗普曾威胁对墨西哥侨汇收税，为美墨边境“隔离墙”埋单，促使墨西哥人赶在限制措施出台前汇款。

　　另外，一些分析师认为，去年9月，墨西哥首都墨西哥城周边发生地震，同样促使海外墨西哥人向家乡寄回更多钱，帮助亲人重建家园。

　　墨西哥央行数据显示，墨西哥人侨汇2017年10月达26亿美元，为去年单月最高。

　　侨汇是墨西哥一项重要外汇收入来源。2017年1月至10月，墨西哥石油出口收入为185亿美元，远低于侨汇收入。侨汇是数以百万计墨西哥低收入家庭的一项重要收入来源。

　　墨西哥一些经济落后的州收到的侨汇最多。这意味侨汇是墨西哥贫穷阶层的经济支柱。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：樊海旭、常红)
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