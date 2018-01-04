2017年航空最安全？特朗普：我功不可没！

国际组织航空安全网发布数据显示，2017年为有记录以来商业航空最为安全的一年。美国总统唐纳德·特朗普随即于2日发布推文，称自己对航空安全的贡献功不可没，招致航空业界白眼。

航空安全网主要搜集航空事故和劫持事件等信息。航空安全网在1日发表的声明中写道：“2017年是商业航空史上最为安全的一年。”

在2017年，发生5起民航客机坠机和5起货机坠机致人死亡事故，造成44人身亡。而在2016年，共发生16起民航客机和货机坠机致人死亡事故，造成303人死亡。

另一航空安全研究机构To70当天也发布年度报告称，2017年对民航安全而言是“极好”的一年，大型航空公司均未发生坠机致人死亡事故，现在的坠机死亡率已经降至1600万分之一。

To70同时提醒，今后的航空安全潜在危险在于旅客携带的电子设备起火风险和锂电池爆炸风险。“好消息之余，也要保持警惕”。

航空安全网和To70发布好消息的次日，美国总统特朗普发布推文为自己“点赞”。特朗普写道：“我上任以来，对商业航空要求非常严苛。好消息是，刚刚发布的报告显示（美国）2017年零死亡，这是有史以来最好和最安全的一年。”

不过，业内人士对特朗普的这一居功嗤之以鼻，表示美国航空安全管控经历多年发展，美国民航客机自2009年以来就没有发生过致人死亡的坠机事故。

航空安全网负责人哈罗·兰特尔说：“把全球安全水平与美国最近的政策变化相关联是不应该的。美国政策对今天的局面起到了重要作用，但政策起效不仅需要多年时间，还需要其他航空业界努力配合。”

美国白宫发言人萨拉·桑德斯2日被问及，特朗普的前任、2009年上台的前总统贝拉克·奥巴马是不是也对航空安全功不可没，桑德斯未予回应。

桑德斯说，特朗普政府致力于增强美国航空安全，国土安全部在这一方面采取了强化措施。

去年3月，美国国土安全部宣布，出于反恐安全考虑，在中东和非洲8个国家的10个机场，禁止乘坐直飞美国航班的旅客随身携带规格大于手机的电子设备登机。

美国演员布赖恩·克兰斯顿2日发布微博,调侃特朗普的“自夸”：“感谢你积极参与监管飞行模式和安全规定，麻烦你2018年管管山火和飓风吧！”

美国加利福尼亚州2017年发生史上最大山火“托马斯山火”，约3000人参与扑火；同年8月登陆得克萨斯州的“哈维”飓风，造成损失高达1800亿美元。（陈立希）（新华社专特稿）

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