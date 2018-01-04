错把“孟买”说成“炸弹” 印度男子遭起诉

印度一名男子因威胁说机场有炸弹遭起诉，但他称自己不过是打电话查询航班，发音“孟买”被机场接线员错听成“炸弹”。

检方称，现年45岁的维诺德·穆尔贾尼2017年12月31日给孟买国际机场打电话说“这儿有炸弹（bomb hai）”。穆尔贾尼却说，他其实是在询问自己从“孟买到德里”航班（Bom-Del）状态。孟买先前的英文名称是Bombay。

据印度报业托拉斯报道，警方调查人员认为，穆尔贾尼因为航班延误感到沮丧，于是给机场打电话，希望借此扰乱机场起飞航班并确保自己能赶上在意大利罗马转机。报道引用一名机场官员的话说，说完“这儿有炸弹”后，穆尔贾尼就挂断了电话，机场接线员因此报告上级并通知了警方。穆尔贾尼则称，自己挂断电话是因为通话有干扰。

穆尔贾尼是美国一家公司的首席执行官，事发时正准备与妻子和孩子从孟买飞往美国弗吉尼亚州。印度一家法庭今年1月1日开庭受理此案，穆尔贾尼出庭接受询问。（袁原）【新华社微特稿】

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