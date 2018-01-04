人民网>>国际

错把“孟买”说成“炸弹” 印度男子遭起诉

2018年01月04日07:35  来源：新华网
 

　　印度一名男子因威胁说机场有炸弹遭起诉，但他称自己不过是打电话查询航班，发音“孟买”被机场接线员错听成“炸弹”。

　　检方称，现年45岁的维诺德·穆尔贾尼2017年12月31日给孟买国际机场打电话说“这儿有炸弹（bomb hai）”。穆尔贾尼却说，他其实是在询问自己从“孟买到德里”航班（Bom-Del）状态。孟买先前的英文名称是Bombay。

　　据印度报业托拉斯报道，警方调查人员认为，穆尔贾尼因为航班延误感到沮丧，于是给机场打电话，希望借此扰乱机场起飞航班并确保自己能赶上在意大利罗马转机。报道引用一名机场官员的话说，说完“这儿有炸弹”后，穆尔贾尼就挂断了电话，机场接线员因此报告上级并通知了警方。穆尔贾尼则称，自己挂断电话是因为通话有干扰。

　　穆尔贾尼是美国一家公司的首席执行官，事发时正准备与妻子和孩子从孟买飞往美国弗吉尼亚州。印度一家法庭今年1月1日开庭受理此案，穆尔贾尼出庭接受询问。（袁原）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved