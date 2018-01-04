人民网>>国际

摆脱悲伤国度形象 马克龙效应让法国人乐观？

2018年01月04日07:33  来源：新华网
 

　　最新民意调查显示，在总统埃马纽埃尔·马克龙治下，法国摆脱了“悲伤国度”形象，民众对未来显现乐观。

　　卢森堡广播电视台委托哈里斯民意调查公司所做调查显示，59%的法国民众对2018年感到乐观，创下2010年来对新年持乐观态度的民众占比最高值，比2012年低潮期高出15个百分点。

　　据路透社2日报道，马克龙所属党派的支持者在调查对象中最乐观，而支持极右翼政党国民阵线的人士最悲观。

　　“或许有一些‘马克龙效应’。”哈里斯民意调查公司政治民调负责人让－丹尼尔·莱维说。他认为，马克龙一大施政优先方向是欧洲一体化，让民众重拾希望。

　　莱维说：“（人们）有种感觉，这届总统经得起考验，而且经济前景也看好。这不仅是奥朗德时代的结束，法国人还听到不少经济前景向好、就业看好的说法。有迹象表明，法国不再那么抑郁。”

　　按照路透社的说法，马克龙前任、左翼社会党总统弗朗索瓦·奥朗德2012年至2017年执政的5年间，法国社会弥漫萎靡情绪。不过，最新民调显示，51%的法国民众对2017年给予正面评价。这是5年来首次超过半数法国民众正面评价过往一年。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)
人民日报客户端下载手机人民网
 

深度阅读

开启新时代中国特色大国外交壮阔征程 世界上很少有如此繁忙的元首专机。 5年来，国家主席习近平乘坐专机，完成29次出访，飞行57万多公里，累计198天，遍及五大洲、57个国家及主要国际和区域组织。习近平主席的世界足迹，勾勒出一条纵横寰宇的外交轨迹，编织起一张遍布全球的伙伴关系网。 【详细】

国际|国际观察|外媒关注

中国网络文化在海外“圈粉” 习近平主席在致第四届世界互联网大会的贺信中提出构建网络空间命运共同体。网络文化是网络空间发展的重要内容。当前，以网络文学、影视剧、游戏电竞等为代表的中国网络文化产品日益走向世界，在全球互联互通的今天“圈粉”无数。【详细】

国际|国际观察|外媒关注
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

地方领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2018 by www.people.com.cn. all rights reserved