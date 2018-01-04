摆脱悲伤国度形象 马克龙效应让法国人乐观？

最新民意调查显示，在总统埃马纽埃尔·马克龙治下，法国摆脱了“悲伤国度”形象，民众对未来显现乐观。

卢森堡广播电视台委托哈里斯民意调查公司所做调查显示，59%的法国民众对2018年感到乐观，创下2010年来对新年持乐观态度的民众占比最高值，比2012年低潮期高出15个百分点。

据路透社2日报道，马克龙所属党派的支持者在调查对象中最乐观，而支持极右翼政党国民阵线的人士最悲观。

“或许有一些‘马克龙效应’。”哈里斯民意调查公司政治民调负责人让－丹尼尔·莱维说。他认为，马克龙一大施政优先方向是欧洲一体化，让民众重拾希望。

莱维说：“（人们）有种感觉，这届总统经得起考验，而且经济前景也看好。这不仅是奥朗德时代的结束，法国人还听到不少经济前景向好、就业看好的说法。有迹象表明，法国不再那么抑郁。”

按照路透社的说法，马克龙前任、左翼社会党总统弗朗索瓦·奥朗德2012年至2017年执政的5年间，法国社会弥漫萎靡情绪。不过，最新民调显示，51%的法国民众对2017年给予正面评价。这是5年来首次超过半数法国民众正面评价过往一年。（海洋）【新华社微特稿】

(责编：樊海旭、常红)