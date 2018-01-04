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意大利2018年生活成本加大 多民生商品和服务提价

2018年01月04日07:19  来源：中国新闻网
 

据欧联网援引意大利欧联通讯社报道，新年初始，意大利消费者协会发布消息称，2018年，意大利涉及民生的多种商品和服务将全面提价，该提价计划已经获得了政府许可。这些关乎民生的商品和服务提价后，将导致全社会的生活成本普遍加大，使中低收入阶层和贫困家庭雪上加霜。

据报道，2018年，意大利上调基价的民生商品和服务主要包括，水电费、煤气费、垃圾费、高速公路过路费、医疗门诊费等。此次价格上调幅度大部分在5%左右，各大区政府根据地方财政和当地居民的收入情况将有所调整。

意大利水电、煤气主管部门和运营公司公告称，从1月开始，民用电费将从去年的基价上浮5.3%；煤气费上浮5%。

根据意大利国家消费者联盟的评估，调整价格后，2018年，意大利单一居民家庭每年要增加28欧元的电费和51欧元的煤气费。与此同时，水费和垃圾费的上调，预计全年居民家庭平均用水增加支出在45欧元左右；垃圾费在49欧元上下。

意大利高速公路管理部门和燃料公司分别表示，2018年1月，意大利高速公路收费标准普遍上浮14%，根据地区情况的不同，个别地区的涨幅将有所增加或减少；汽油、柴油、甲烷等车用燃料在根据国际市场价格浮动的同时，市场零售价格也将有所上涨，预计全年单一车辆费用至少增加68欧元。

意大利高速公路管理部门公布全境过路费基准上调比例后，各地区分别按路段或地域公布了收费上浮比例。米兰-塞拉瓦莱斯克里维亚路段，高速公路收费上浮13.91%；瓦莱达奥斯塔大区路段上浮50%；意大利南部地区高速公路过路费平均涨幅为5.98%；威尼托大区为1.88%；都灵-米兰段为8.34%；瓦莱达奥斯塔大区奥斯塔-莫尔杰克斯路段涨幅为52%。

医疗方面，从1月开始，意大利医疗服务机构将全面提高门诊挂号费，调整幅度在2017年的基础上，全年提价在55欧元左右。

公共交通方面，米兰政府率先安排了提价计划。2017年岁末，米兰市市长贝佩·萨拉代表当地政府宣布，到2019年，米兰公共交通(地铁、公交、电车)单次车票价格，将从现在的1.5欧元调整为2欧元。

2018年，意大利民生商品和服务价格的大幅度提高，引起了社会的强烈不满。意大利国家消费者联盟主席马西莫·多纳表示，政府大幅度提高民生商品和服务价格，是民众所不能接受的，它超出了民众所能承载的支付能力，为社会带来了新的不稳定因素，将导致全民怨声载道。

意大利消费者协会主席卡罗·黎恩济则强调，此次政府的提价计划与民众的收入水平完全不成正比。现阶段民众的消费能力已经很难应对市场非控商品的提价，而此时政府颁布新的提价措施是对众多家庭无情的打击。特别是对于中低收入家庭犹如一场灾难，政府将会把他们逼向贫困的边缘。

(责编：樊海旭、常红)
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