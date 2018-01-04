埃及反恐形势依然严峻

1月2日，埃及总统塞西签发总统令，宣布将全国范围紧急状态自本月13日起再度延长3个月。这是自2017年4月起埃及政府第三次宣布延长全国紧急状态。分析认为，此次延长凸显出埃及严峻的安全局势及政府打击恐怖主义、确保国家安全的决心。

埃及反恐形势近期持续紧张。2017年4月9日，埃及北部城市坦塔和亚历山大分别发生针对教堂的爆炸袭击，造成至少45人死亡，极端组织“伊斯兰国”宣称制造了袭击。埃及议会随后表决通过在全国范围内实施为期3个月的紧急状态，并于去年7月和10月两次将紧急状态延长3个月。2017年12月29日，首都开罗南部一教堂遭不明身份武装分子袭击，造成至少10人死亡、多人受伤。

面对如此严峻的反恐形势，此次第三次延长紧急状态显示出埃及政府打击恐怖主义的决心。塞西在总统令中说，埃及军方和警方将采取一切必要手段应对恐怖分子的威胁，同时要断绝其经济来源，以维护国家安全与民众的人身和财产安全。总统令还规定，埃及武装部队和警察机关拥有打击恐怖主义和确保国家安全的“所有权力”。

近些年来，埃及北西奈地区频繁遭到“伊斯兰国”武装分子袭击，数百名军警和平民因此丧生。分析认为，埃及近期恐怖活动多发的原因与国际社会加大打击“伊斯兰国”组织的大环境有关。《金字塔报》社论指出，全球反恐压力并没有因“伊斯兰国”实体的瓦解而有所减轻。面对在战场不断失利的局面，“伊斯兰国”的战略转向“保存有生力量、开辟新战场”，把一些指挥员和骨干分子转移到埃及西奈半岛等地区，进行组织、煽动、招募和破坏活动。

“随着‘伊斯兰国’的溃败，国际反恐形势依然严峻。”埃及金字塔政治和战略研究中心研究员赛义德·拉文迪在接受采访时表示，“伊斯兰国”的巢穴虽然已经丧失，但其领导机构和大部分成员并未消失，其宣扬的极端主义思想仍在多个国家和地区渗透，未来仍可能催生新的恐怖主义形态，国际社会对此应有充分准备。

埃及安全专家萨利赫·萨马克表示，整体来看，恐怖主义在西奈半岛乃至埃及全境的影响力在下降，生存空间也在日益减少。但需要注意的是，埃及政府依然需要审慎制定反恐战略与具体政策，以应对严峻的安全形势。埃及极易成为“伊斯兰国”报复和突围的突破口，也将会成为国际社会打击该极端组织的重要前线。

埃及民众普遍认可和支持政府延长紧急状态的做法，企盼恐怖活动尽快得到遏制，以使国家形势恢复稳定，从而过上安定的生活。房产商穆罕默德深有感触地告诉本报记者，埃及人民都非常痛恨恐怖事件，恐怖活动使外国游客对埃及望而却步，严重影响了埃及经济的发展。希望政府采取“铁拳”措施，早日彻底铲除各类恐怖活动。

（本报开罗1月3日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）

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