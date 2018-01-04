韩国确认朝韩通过板门店联络渠道实现通话

据新华社首尔1月3日电 （记者陆睿、耿学鹏）韩国统一部3日确认，朝韩当天通过重新开通的板门店联络渠道进行了约20分钟通话，主要对通信线路进行了技术检查。

据韩联社报道，统一部表示，首尔时间3日15时30分至15时50分（北京时间14时30分至14时50分），朝方首先通过板门店联络渠道打来电话。朝韩双方就电话和传真机是否能够正常使用进行了确认和检查。

当天，韩国青瓦台国民沟通首席秘书尹永灿表示，朝韩恢复板门店联络渠道意义重大，使朝韩间随时进行对话成为可能。

据朝鲜中央电视台3日报道，朝鲜最高领导人金正恩当日下令重新开通板门店朝韩联络热线，以商讨朝鲜参加下月在韩国平昌举行的2018年冬奥会事宜。这是自2016年2月朝韩板门店联络渠道中断后首次重新恢复该渠道。

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 21 版）

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