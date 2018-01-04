日企加速研发电动汽车

2017年岁末，日本铃木、斯巴鲁以及丰田集团大发工业和日野汽车4家公司，决定加入由丰田汽车公司主导的电动汽车研发新公司，与原有的丰田、马自达和电装成立7公司联盟，分享知识产权，加速构建电动汽车基础技术。

最近几个月以来，丰田在向电动车转型的道路上明显提速。先是宣布到2030年左右把集团目前约占15%的电动汽车全球销量提高到50%，在2030年前投资1.5万亿日元用于开发车载电池。接着又与松下公司携手，合作开发电动汽车电池业务。

作为全球汽车业的领军者之一，丰田以往对电动汽车并不积极，而将主要精力投入混合动力车及下一代氢能源汽车的研发。此次向电动汽车的大幅迈进，被认为主要出于两个原因。一是其主要竞争对手大众集团在“排放门事件”后，加快了电动汽车的开发，到2025年前将投放80款电动汽车车型；二是全球都在强化汽车环保限制。英国宣布2040年全面禁售燃油车。全球最大汽车市场中国也提高了电动车的销售比例，并将禁售燃油车提上议事日程。

丰田之前不看好电动车是因为车载电池技术存在瓶颈，现有液体电池在安全性和能量密度上无法满足长距离行驶需求。因此，未来谁能在电池技术上取得突破，就掌握了电动车市场的关键。

丰田选择的合作伙伴松下在电池开发上具有领先优势，是美国特斯拉汽车的供应商。松下社长津贺一宏近日表示，将与丰田合作开发下一代全固态电池，可能需要5—10年的时间才能完成向全固态电池的过渡。

全固态电池的正极、负极和电解质均为固态，不存在漏液问题，安全性较高；只需几分钟就能完成充电，与目前主流的锂离子电池的数十分钟相比，可大幅缩短时间；电池容量扩大，可延长单次充电的行驶距离。

日本一位资深汽车行业咨询师告诉本报记者，电动汽车战略对丰田及日本车企是个不小的挑战。与传统燃油汽车需要2万个左右零部件相比，电动汽车只需1万个零部件，且在运营方式上更类似于IT和电子行业，也就是零部件接口的标准化和即插即用。这将打破日本车企擅长的与众多零部件企业协调的现有优势。此外，电池占到电动汽车成本的60%左右，日本车企现有的价值链将面临较大调整。

丰田社长丰田章男日前呼吁，日本车企携手制定电池的统一规格，以对抗海外同行的竞争。

在电动汽车的三大核心技术——电池、电机和电控上，日本目前仍具有一定优势，但欧美和中国正在迎头赶上。大众公司宣布在2018—2022年间投入340亿欧元（约合4.5万亿日元）开发电动技术。上述咨询师认为，电动汽车行业需要大手笔投入，如果日本车企仍固守常规思维，或将错过机会。

不过，丰田会长内山田竹志认为，纯电动汽车在续航里程、电池寿命等需要解决的课题还很多，汽车全部自动化的时代尚待时日，混合动力车和插电式混合动力车仍将长期成为主流。

（本报东京1月3日电）

《 人民日报 》（ 2018年01月04日 22 版）

(责编：冯粒、常红)